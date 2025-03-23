Создатель лучшей инди-игры 2024 года рассказал почему остается анонимным, несмотря на успех проекта

Карточный роуглайк Balatro стал одной из лучших видеоигр 2024 года, заработав немало наград. Несмотря на огромный успех разработчик под ником LocalThunk пожелал остаться анонимом.

Balatro стала одной из самых успешных инди-игр в истории и многие геймеры продолжают интересоваться настоящей личностью ее разработчика LocalThunk, но не похоже, что он планирует раскрывать себя в ближайшем будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

Интересно Стример стал первым в мире, кто прошел Balatro, достигнув "настоящей концовки"

Анонимность и жизнь без хейта важнее славы

Новое интервью с издателями Balatro из компании PlayStack раскрыло почему создатель хитовой игрушки сохраняет собственную анонимность, несмотря на огромный успех игры, код которой оказался "ужасным" изнутри.

По словам директора по коммуникациям Playstack Воута ван Халдерена, LocalThunk никогда не хотел быть в центре внимания.

Многие считают, что оставаясь в тени он пытается быть похожим на легендарного художника Бэнкси, играя роль таинственного создателя, но правда намного прозаичнее.

Он (LocalThunk, – ред.) просто хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он мог делать свою игру и жить своей жизнью,

– утверждает ван Халдерен.

Учитывая то, что жизнь знаменитостей полна большого количества производных проблем, а разработчики видеоигр часто сталкиваются с неоправданным хейтом, то решение создателя Balatro звучит весьма логичным.

К тому же несмотря на свою анонимность LocalThunk частенько "зависает" в X, где обсуждает с поклонниками свой проект и поп-культуру в целом.