Почти два года работы: энтузиаст воссоздал DOOM на игровом движке Minecraft

Энтузиаст "превратил" видеоигру Minecraft в проект из серии DOOM. Недавно он представил финальный результат, а также выложил свою работу в открытый доступ.

В апреле прошлого года мы рассказывали об амбициозном проекте "Doomed: Demons of the Nether", над которым работает пользователь с никнеймом Sibogy. Правда, тогда он был готов всего на 75%, а финальный результат появился в сети всего несколько дней назад.

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Стоит начать с того, что автор проекта "Doomed: Demons of the Nether" не просто воссоздал карту из DOOM в игре Minecraft. Наверное, его работа больше похожа на небольшую видеоигру, которую можно отнести к шутерам от первого лица.

В проекте Sibogy есть полноценная сюжетная кампания, состоящая из четырех уникальных уровней и кат-сцен. Главный герой отметил, что не занимался копированием оригинальных карт, поэтому его работа может понравиться даже тем геймерам, которые играли во все видеоигры серии.

Проект "Doomed: Demons of the Nether" / Фото с официального сайта

Понятно, что подобная работа не могла обойтись и без классических для DOOM монстров и эпических сражений с боссами. Моддер отметил, что для борьбы с ними в распоряжении протагониста будет все характерное оружие. Также Sibogy добавил различные коллекционные предметы и секретные комнаты. Разработчик рассказал, что ориентировался на последние игры серии, а потому геймплейно проект "Doomed: Demons of the Nether" больше похож на Doom (2016 год) и Doom Eternal.

Отметим, что энтузиаст взялся за разработку этого проекта весной 2020 года, то есть на всю работу он потратил почти два года. Также стоит добавить, что Sibogy уже выложил первую версию своей "игры" в открытый доступ, поэтому все желающие могут ее бесплатно скачать на официальном сайте или портале Planet Minecraft.

Трейлер проекта "Doomed: Demons of the Nether": видео