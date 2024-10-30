Еще одна игра получила улучшения для PlayStation 5 Pro

HEXWORKS подтвердила выход улучшенной версии Lords of the Fallen для PlayStation 5 Pro. Релиз обновленной PS5 Pro-версии соулслайка запланирован на 7 ноября.

Улучшенная версия позволит игрокам насладиться игрой с впечатляющим 40% увеличением плотности пикселей по сравнению с базовой PlayStation 5, предлагая более четкие изображения и мелкие детали, сообщает Games 24.

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В режиме Performance Mode игра работает с разрешением 4K, увеличенным с 1440p, с плавной сменой кадров в секунду – 60 кадров в секунду. Этот режим фокусируется на плавном игровом процессе, обеспечивая при этом более четкие удаленные изображения и улучшенное качество текстур персонажей и окружения.

Для тех, кто предпочитает визуальную точность, "Режим качества" запускает игру в собственном разрешении 4K со стабильной частотой 30 кадров в секунду, подчеркивая сложные визуальные эффекты и детали в двух мирах Lords of the Fallen – Аксиоме и Умбрали.

Анонс также намекает на будущие обновления и улучшения для Lords of the Fallen на всех платформах, многие из которых разрабатываются в ответ на жалобы игроков на производительность и возможности игры.

Lords of the Fallen – трейлер

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Напомним, что даже на мощных системах оптимизация игры оставляла желать лучшего, а постоянные фризы и торможения в различных локациях негативно влияли на опыт пользователей.