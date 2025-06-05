007 First Light – первый трейлер шпионского боевика о молодом Бонде от создателей Hitman

После недавнего анонса студия IO Interactive, известная своей серией Hitman, показала полноценный трейлер амбициозного шпионского боевика 007 First Light во время презентации State of Play.

События игры разворачиваются вокруг молодого Джеймса Бонда – 26-летнего кадета, который не чурается риска и нестандартных решений, рассказывает 24 Канал. Именно в этот момент ему предлагают присоединиться к восстановленной программе "00".

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Сюжет стартует с провала миссии по нейтрализации предателя в рядах агентов. Последствия трагичны и Бонд вынужден объединиться с опытным, но скептическим наставником, по имени Гринвей, чтобы не допустить государственного переворота.

В дебютном трейлере, представленном на State of Play, можно увидеть как сюжетные сцены, так и фрагменты геймплея: стрельбу, автомобильные погони, использование шпионских гаджетов. Главный герой также появляется на экране (IO Interactive пока не раскрыли персону актера).

Какой будет новая игра о Бонде

007 First Light обещает переосмыслить историю становления Бонда. Разработчики предложат геймерам атмосферное путешествие в живописные уголки планеты, которые будут перехватывать дыхание. Также нам поручат выбирать между скрытым прохождением и открытыми схваткам. Поэтому игра должна понравиться, как любителям стелс механик, так и тем, кто предпочитает активное уничтожение виртуальных врагов.

007 First Light – смотрите трейлер игры:

Когда ждать 007 First Light

Выход игры запланирован на 2026 год для платформ PC (Steam, EGS), PS5, PS5 Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Первый показ геймплея состоится 7 июня во время IO Interactive Showcase.

А тем временем после 11 лет молчания вернется еще одна культовая стелс-франшиза. На Sony State of Play анонсировали новую игру серии Thief под названием Thief VR: Legacy of Shadow, которая выйдет для PSVR2 в 2025 году.