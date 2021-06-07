Путешествие на юг: в сети появились слухи о будущих DLC для Assassin's Creed Valhalla

В сети появилась интересная информация о новых DLC для Assassin's Creed Valhalla. Инсайдер отмечает, что разработчики видеоигры планируют отправить игроков на юг.

Несколько недель назад для видеоигры Assassin's Creed Valhalla вышло первое дополнение под названием "Wrath of the Druids". Посвящено это DLC путешествию Эйвора в Ирландию, а самое интересное, что это будет не последняя его (ее) поездка.

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Сразу стоит отметить, что в последние дни главным ньюсмейкером в этой теме стал известный французский инсайдер j0nathan. На своем ютуб-канале он поделился уже двумя видео, в которых рассказал немало интересной информации о двух следующих DLC для Assassin's Creed Valhalla. А пользователь платформы Reddit с никнеймом FrenchGuyDt перевел его записи.

Первое дополнение будет называться "The Siege of Paris", а его релиз может состояться уже летом. Посвящено это DLC путешествию Эйвора во Францию, а главным антагонистом может стать Карл III Толстый. Дело в том, что ему не очень нравилось присутствие викингов на своих землях, поэтому он вел с ними постоянные войны, правда, не очень успешные. Но самое интересное, что события этого DLC должны развернуться в 885 году, то есть через 8 лет после Assassin's Creed Valhalla (877 год).

Также J0nathan нашел в файлах игры информацию и о третьем дополнении. Правда, стоит отметить, что в дорожной карте Assassin's Creed Valhalla есть информация только о двух DLC. Возможно, представители компании решили пересмотреть свое решение из-за финансовых успехов последней части.

В файлах игры это дополнение имеет кодовое название "Meteor". Вроде бы разработчики планируют отправить игроков в Северную Африку, потому что инсайдер нашел в файлах упоминание о Муспельхейме. Стоит отметить, что согласно одной теории, все скандинавские миры имеют свое реальное местоположение. А раньше разработчики отмечали, что Муспельхейму отвечает именно Северная Африка.

Напоследок стоит отметить, что это лишь слухи, а к подобной информации всегда нужно относиться скептически. Правда, стоит также напомнить, что в этих локациях серия уже бывала, поэтому какая-то основа для DLC у разработчиков точно есть.

Трейлер дополнения "Wrath of the Druids" – видео