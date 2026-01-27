GOG сохранит классическую Prince of Persia после отмены ремейка от Ubisoft

Сервис GOG объявил о планах сохранить оригинальную игру Prince of Persia: The Sands of Time. Это решение стало ответом на закрытие проекта по разработке ремейка от Ubisoft.

Компания стремится защитить классический экшен от цифрового забвения и обеспечить его стабильную работу на современном оборудовании. В своей публикации в X представители GOG назвали оригинальную игру шедевром, заслуживающим новой жизни.

Как именно классическая игра получит второе дыхание?

Напомним, что Ubisoft официально прекратила работу над переосмыслением "Песков времени" спустя пять лет после первого анонса проекта.

Если говорить о причинах такого решения, то это потому, что студия Ubisoft Montreal, которая занималась ремейком, не смогла обеспечить надлежащий уровень качества игры, поэтому дальнейшее инвестирование времени и финансов в проект признали безответственным шагом.

Отмена разработки разочаровала сообщество, однако дала толчок команде GOG почтить оригинальный шедевр, с которого началась история серии.

Что GOG сделает с оригинальными "Песками времени"?

Сейчас GOG активно работает над тем, чтобы как можно быстрее включить оригинальную Prince of Persia: The Sands of Time в свою программу сохранения – Preservation Program.

Специалисты сервиса планируют не просто обеспечить запуск старой версии, а создать вариант, который будет работать лучше всех предыдущих. Представители платформы отмечают, что хотя будущее индустрии постоянно меняется, они способны контролировать величие прошлого и остаются на стороне фанатов.

Несколько слов о культовой игре

Оригинальный экшен Prince of Persia: The Sands of Time дебютировал в конце 2003 года на ПК, PS2, Xbox и GameCube.

Игра стала успешным перезапуском франшизы, получив признание критиков и продавшись тиражом более 14 миллионов копий. Теперь, благодаря усилиям GOG, легендарный Принц имеет шанс вновь засиять на современных игровых системах.