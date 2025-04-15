Конкурс косплеев на The International 2025 подготовил приятный призовой фонд

Организаторы The International 2025 объявили детали конкурса косплея. Участники будут соревноваться за солидный призовой фонд, а победителей определят в четырех номинациях.

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Конкурс косплея на The International 2025 получит весомый призовой фонд – 18 500 евро. Принять участие в конкурсе может любой, но организаторы оставляют за собой право отказать в допуске тем, чья работа не соответствует установленным требованиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Запрещаются костюмы с обнажением, пиротехникой, жидкостями, лазерами, опасным оружием, которое может ранить, а также любыми другими элементами, которые могут угрожать зрителям или участникам.

Кроме того, костюмы должны соответствовать техническим параметрам: не превышать разрешенную высоту и ширину, а также позволять участнику самостоятельно передвигаться по сцене без посторонней помощи.

Офлайн-отбор среди аккредитованных косплееров Dota 2 состоится 11 сентября вблизи места проведения турнира в немецком Гамбурге. После этого судейская коллегия выберет десять финалистов, которые попадут в шорт-лист и выйдут на сцену The International 2025, также известного как TI14.

В конце концов, четыре победителя будут определены в следующих категориях:

"Лучшее выступление";

"Лучшее техническое исполнение";

"Выдающаяся трансформация";

"Выбор жюри".

Сам турнир продлится с 4 по 14 сентября и будет проходить в два этапа, в частности по новому пятираундовому швейцарскому этапу, который начнется 4 сентября, в четверг, и продлится до 7 сентября 2025 года.

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