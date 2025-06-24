Неудачный запуск MindsEye привел к массовым увольнениям в студии экс-продюсера GTA

Шотландско-венгерская студия Build a Rocket Boy, основанная бывшим президентом Rockstar North и продюсером GTA Лесли Бензисом, объявила об увольнении части своих сотрудников после провального релиза приключенческого экшена MindsEye.

Игра стала самым низко оцененным проектом первой половины 2025 года по данным агрегатора Metacritic, что поставило студию перед сложными вызовами, информирует 24 Канал.

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Детали увольнений и реакция студии

У пресс-заявлении Build a Rocket Boy назвала решение о сокращении штата "болезненным", пообещав провести этот процесс "открыто, справедливо и с уважением ко всем [пострадавшим] сотрудникам".

Точный масштаб увольнений не разглашается, но, по информации IGN, студия начала 45-дневный консультационный период, который, согласно британскому законодательству, предусматривает увольнение 100 или более человек. Сейчас в Build a Rocket Boy работает около 300 сотрудников в Великобритании и еще 200 в других странах.

Трудности, с которыми мы столкнулись, только укрепили нашу решимость. Мы глубоко расстроены сегодняшним решением и благодарны нашей невероятной команде,

– говорится в заявлении студии.

Build a Rocket Boy также отметила, что релиз MindsEye стал важным этапом для компании, но впереди еще много работы, чтобы расширить свое сообщество в ближайшие годы.

Что произошло с MindsEye?

MindsEye вышла 10 июня 2025 года на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X|S, но получила крайне низкие оценки от критиков и игроков, став хуже всего оцененным проектом первой половины года на Metacritic. Этот провал, вероятно, и стал основной причиной финансовых трудностей студии, приведших к сокращению штата.

Build a Rocket Boy планирует выпустить дальнейшие обновления для улучшения производительности игры и реализовать свои долгосрочные амбиции, хотя конкретные детали относительно будущего проекта пока не раскрываются.

Честно говоря, новость об увольнении в Build a Rocket Boy после провала MindsEye вызывает грусть. Лесли Бензис, который стоял за успехом серии GTA, создал студию с большими амбициями, но первый крупный релиз, кажется, не оправдал ожиданий.

В этой ситуации больше всего жаль сотрудников, которые потеряли работу, и которые в ходе работы над проектом, вероятно, испытали немало стресса из-за одиозной управленческой манеры Бензиса.

Остается надеяться, что студия сможет восстановиться, ведь конкуренция на рынке игр сейчас жесткая. Сейчас трудно делать прогноз о том удастся ли Build a Rocket Boy вернуть доверие игроков с будущими обновлениями MindsEye (как это было с CDPR и Cyberpunk 2077, например), но пока ситуация выглядит крайне непростой.