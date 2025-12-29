Сейчас доступ открыт, хотя некоторые функции остаются ограниченными на время расследования, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Появились свежие детали Bioshock 4 – локация, новые враги и скриншоты

Как разработчики преодолевают последствия кибератаки и что изменилось для игроков?

Инцидент начался 27 декабря, когда злоумышленники взломали защиту Rainbow Six Siege и устроили несанкционированную "раздачу подарков". Пользователи получали миллиарды кредитов R6S, очки репутации и эксклюзивные косметические вещи.

Кроме этого, хакеры начали массово блокировать игроков. В ответ на эти действия издатель Ubisoft был вынужден срочно выключить серверы.

Ночью 29 декабря разработчики сообщили о завершении технических работ. Для решения проблемы они осуществили полный откат системы до состояния, зафиксированного 27 декабря в 12:49 по киевскому времени.

Те, кто играл в шутер после этого момента, могут временно потерять доступ к части своего имущества, однако для остальных состав инвентаря не изменился. Из-за большого количества желающих зайти в игру на входе могут возникать очереди.

В Ubisoft официально заявили, что не будут наказывать или банить пользователей за использование "хакерских" кредитов. Это объясняется тем, что все операции, проведенные после начала атаки, были просто аннулированы во время отката базы данных.

Однако расследование еще не завершено – оно будет продолжаться в течение следующих двух недель. Все это время внутриигровой магазин будет недоступен для покупок.

Проект Rainbow Six Siege существует с декабря 2015 года и на сегодня представлен на ПК, PlayStation 4 и 5, а также на консолях Xbox обоих актуальных поколений. Игра также входит в подписку Ubisoft+ Premium. По последним данным на октябрь 2022 года, количество игроков в тактическом шутере уже превысило 85 миллионов человек.