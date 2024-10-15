Dragon Age The Veilguard: полный список достижений со спойлерами
Накануне релиза Dragon Age: The Veilguard, который состоится 31 октября 2024 года, в Xbox Live и PlayStation Network стал доступен полный список достижений для игры. Поклонники серии смогут получить в общей сложности 52 достижения, включая платиновый трофей, эксклюзивный для PlayStation.
Эти достижения охватывают целый ряд игровых активностей, от прохождения сюжетной линии до взаимодействия с компаньонами, сообщает Games 24. Некоторые достижения содержат спойлеры, поэтому будьте осторожны.
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Сюжетная линия и ключевые разделы
- Полная колода: Высшая награда – спасение мира.
- Глава 1: Поход в Минратос: Успешно выполните план, каким бы нестандартным он ни был.
- Глава 2: Край руины: Встретьтесь с неожиданными союзниками в странном окружении.
- Глава 3: Пробуждение: Станьте свидетелем возрождения древней магии, найдя Поющий клинок.
- Глава 4: Ночи Тевинтер: Разоблачите тень, бродящую по Минратусу.
- Глава 5: Анваллиним: Раскройте тайный культ и соберите жизненно важные сведения.
- Глава 6: Древняя кровь и древние клятвы: Соприкоснитесь с давно скрытыми истинами и узнайте вес лидерства.
- Глава 7: Огонь, перья и тень: Соберите уникальную команду союзников после сложных поисков.
- Глава 8: Величайшая жертва: Узнайте истинное значение самопожертвования.
- Глава 9: Галстуки и черные крылья: Постройте связь с новосозданной семьей посреди разрушающегося мира,.
- Глава 10: Кровь Арлатана: Пройдите кровавым путем через сердце древней империи.
- Глава 11: Под тенью: Выследите зло из глубин Антива, где свет отбрасывает самые длинные тени.
- Глава 12: Лучшие истории: Займите трон вымышленных богов.
- Глава 13: Последний гамбит: Поставьте на кон все.
- Глава 14: Страшный волк показывает клыки: Столкнитесь с легендарными угрозами, в том числе с самим Грозным Волком.
Достижения, ориентированы на персонажей и компаньонов
- Живые легенды: Совершите невозможное и отправляйтесь на закат солнца.
- Жизнь в мире: Откройте для себя новую надежду после потрясений.
- Лжебоги: Освободите скрытую магию с алтарей эвануриев.
- Отражение: Помогите мастерице заново открыть себя в разрушенном мире.
- Новый зов: Помогите Хранителю найти новое предназначение.
- Воплощение смерти: Помогите некроманту создать свое наследие.
- Песнь камня: Помогите разведчику проложить новый путь.
- Кровные узы: Поддержите убийцу в противостоянии с его демонами прошлого.
- Город теней: Помогите детективу раскрыть тайны, скрывающиеся в ее прошлом.
- Маленький дракон: Помогите охотнику на драконов раскрыть огонь внутри него.
Воспоминания Фен'Харела и коллекционные достижения
- Память фальшивых богов: Откройте первое воспоминание Фэн'Харела.
- Воспоминание о нашей ошибке: Станьте свидетелем его второго воспоминания.
- Память почерневших сердец: Раскройте третье воспоминание Фэн'Харела.
- Память Воплощения: Ощутите четвертое воспоминание.
- Память Умиротворения: Откройте пятое воспоминание.
- Воспоминания старого друга: Откройте шестое воспоминание Фэн'Харела.
- Блеск: Соберите не менее 20 памятных предметов для Смотрителя.
- Больше блеска: Соберите 80 памятных предметов для Смотрителя.
Исследовательские и боевые достижения
- Пройдите Имперским путем: Исследуйте все области Северного Тедаса.
- С небес на землю: Одолейте всех верховных драконов, разбросанных по Северному Тедасу.
- Когти мести: Помогите Воронам защитить Антиву.
- Свет во тьме: Помогите Серым Стражам обнаружить то, что останется после того, как они превратятся в пепел.
- Душа города: Помогите Теневым Драконам раскрыть мрачные тайны Минратуса.
- Катастрофа в Арлатане: Предотвратите катастрофу в разрушенных регионах Завесы.
- Золото и хорошая компания: Помогите Повелителям Фортуны обрести славу и союзников.
- Сверхъестественные странности: Помогите Скорбному Дозору отслеживать сверхъестественные аномалии.
Другие достижения
В игре также есть несколько достижений, связанных с модернизацией оборудования, кастомизацией и игровым процессом.
- Самый уважаемый продавец: Получите приглашение от высокопоставленного торговца.
- Новый вид: Впервые измените внешний вид предмета.
- Приверженность фракции: Улучшайте магазин торговца фракции.
- Руна развития: Впервые используйте руну.
- Как выжить: Победить врага, сбросив его с высоты.
- Чистый разум, открытое сердце: Убедите Митхала поддержать вас.
- Колдовство: Максимально улучшайте оружие, доспехи и аксессуары.
- Перевернуть карты: Потратьте не менее 52 очков в дереве навыков главного героя.
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Dragon Age: The Veilguard обещает большой мир, богатое развитие персонажей и увлекательный сюжет. С таким широким спектром достижений игроки могут рассчитывать на глубокий опыт, полный исследований, сражений и уникальных решений. Релиз состоится 31 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.