Dragon Age The Veilguard: полный список достижений со спойлерами

15 октября 2024, 13:27
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Автор: Олег Терещенко

Накануне релиза Dragon Age: The Veilguard, который состоится 31 октября 2024 года, в Xbox Live и PlayStation Network стал доступен полный список достижений для игры. Поклонники серии смогут получить в общей сложности 52 достижения, включая платиновый трофей, эксклюзивный для PlayStation.

Эти достижения охватывают целый ряд игровых активностей, от прохождения сюжетной линии до взаимодействия с компаньонами, сообщает Games 24. Некоторые достижения содержат спойлеры, поэтому будьте осторожны.

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Сюжетная линия и ключевые разделы

  • Полная колода: Высшая награда – спасение мира.
  • Глава 1: Поход в Минратос: Успешно выполните план, каким бы нестандартным он ни был.
  • Глава 2: Край руины: Встретьтесь с неожиданными союзниками в странном окружении.
  • Глава 3: Пробуждение: Станьте свидетелем возрождения древней магии, найдя Поющий клинок.
  • Глава 4: Ночи Тевинтер: Разоблачите тень, бродящую по Минратусу.
  • Глава 5: Анваллиним: Раскройте тайный культ и соберите жизненно важные сведения.
  • Глава 6: Древняя кровь и древние клятвы: Соприкоснитесь с давно скрытыми истинами и узнайте вес лидерства.
  • Глава 7: Огонь, перья и тень: Соберите уникальную команду союзников после сложных поисков.
  • Глава 8: Величайшая жертва: Узнайте истинное значение самопожертвования.
  • Глава 9: Галстуки и черные крылья: Постройте связь с новосозданной семьей посреди разрушающегося мира,.
  • Глава 10: Кровь Арлатана: Пройдите кровавым путем через сердце древней империи.
  • Глава 11: Под тенью: Выследите зло из глубин Антива, где свет отбрасывает самые длинные тени.
  • Глава 12: Лучшие истории: Займите трон вымышленных богов.
  • Глава 13: Последний гамбит: Поставьте на кон все.
  • Глава 14: Страшный волк показывает клыки: Столкнитесь с легендарными угрозами, в том числе с самим Грозным Волком.

Достижения, ориентированы на персонажей и компаньонов

  • Живые легенды: Совершите невозможное и отправляйтесь на закат солнца.
  • Жизнь в мире: Откройте для себя новую надежду после потрясений.
  • Лжебоги: Освободите скрытую магию с алтарей эвануриев.
  • Отражение: Помогите мастерице заново открыть себя в разрушенном мире.
  • Новый зов: Помогите Хранителю найти новое предназначение.
  • Воплощение смерти: Помогите некроманту создать свое наследие.
  • Песнь камня: Помогите разведчику проложить новый путь.
  • Кровные узы: Поддержите убийцу в противостоянии с его демонами прошлого.
  • Город теней: Помогите детективу раскрыть тайны, скрывающиеся в ее прошлом.
  • Маленький дракон: Помогите охотнику на драконов раскрыть огонь внутри него.

Воспоминания Фен'Харела и коллекционные достижения

  • Память фальшивых богов: Откройте первое воспоминание Фэн'Харела.
  • Воспоминание о нашей ошибке: Станьте свидетелем его второго воспоминания.
  • Память почерневших сердец: Раскройте третье воспоминание Фэн'Харела.
  • Память Воплощения: Ощутите четвертое воспоминание.
  • Память Умиротворения: Откройте пятое воспоминание.
  • Воспоминания старого друга: Откройте шестое воспоминание Фэн'Харела.
  • Блеск: Соберите не менее 20 памятных предметов для Смотрителя.
  • Больше блеска: Соберите 80 памятных предметов для Смотрителя.

Исследовательские и боевые достижения

  • Пройдите Имперским путем: Исследуйте все области Северного Тедаса.
  • С небес на землю: Одолейте всех верховных драконов, разбросанных по Северному Тедасу.
  • Когти мести: Помогите Воронам защитить Антиву.
  • Свет во тьме: Помогите Серым Стражам обнаружить то, что останется после того, как они превратятся в пепел.
  • Душа города: Помогите Теневым Драконам раскрыть мрачные тайны Минратуса.
  • Катастрофа в Арлатане: Предотвратите катастрофу в разрушенных регионах Завесы.
  • Золото и хорошая компания: Помогите Повелителям Фортуны обрести славу и союзников.
  • Сверхъестественные странности: Помогите Скорбному Дозору отслеживать сверхъестественные аномалии.

Другие достижения

В игре также есть несколько достижений, связанных с модернизацией оборудования, кастомизацией и игровым процессом.

  • Самый уважаемый продавец: Получите приглашение от высокопоставленного торговца.
  • Новый вид: Впервые измените внешний вид предмета.
  • Приверженность фракции: Улучшайте магазин торговца фракции.
  • Руна развития: Впервые используйте руну.
  • Как выжить: Победить врага, сбросив его с высоты.
  • Чистый разум, открытое сердце: Убедите Митхала поддержать вас.
  • Колдовство: Максимально улучшайте оружие, доспехи и аксессуары.
  • Перевернуть карты: Потратьте не менее 52 очков в дереве навыков главного героя.

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Dragon Age: The Veilguard обещает большой мир, богатое развитие персонажей и увлекательный сюжет. С таким широким спектром достижений игроки могут рассчитывать на глубокий опыт, полный исследований, сражений и уникальных решений. Релиз состоится 31 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.