Valve показали график распродаж Steam до конца 2025 года – что ждет геймеров

Valve порадовали пользователей цифрового магазина видеоигр Steam, обнародовав подробное расписание всех будущих распродаж на платформе в 2025 году.

Steam обнародовал даты проведения тематических акций, запланированных до конца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Steamworks.

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Valve представили сообществу подробный график тематических распродаж, которые состоятся в Steam в 2025 году.

Самыми интересными датами являются сезонные распродажи, которые будут предлагать большие перечни скидок на различные проекты. Поэтому, они состоятся:

Весенняя распродажа – с 13 по 20 марта;

– с 13 по 20 марта; Летняя распродажа – с 26 июня по 10 июля;

– с 26 июня по 10 июля; Осенняя распродажа – с 29 сентября по 6 октября;

– с 29 сентября по 6 октября; Зимняя распродажа – с 18 декабря по 5 января 2026 года.

Кроме них на платформе также будет немало меньших акций, которые будут предлагать скидки на отдельные жанры или категории видеоигр.

Полный перечень:

Фестиваль локальных кооперативных игр – с 10 по 17 февраля;

– с 10 по 17 февраля; Февральский Фестиваль новинок Steam 2025 года – с 24 февраля по 3 марта;

– с 24 февраля по 3 марта; Фестиваль визуальных новелл – с 3 по 10 марта;

– с 3 по 10 марта; Фестиваль градостроительства и симуляторов колонии – с 24 по 31 марта;

– с 24 по 31 марта; Фестиваль сокобана – с 21 по 28 апреля;

– с 21 по 28 апреля; Фестиваль военных игр – с 28 апреля по 5 мая;

– с 28 апреля по 5 мая; Фестиваль собирания существ – с 12 по 19 мая;

– с 12 по 19 мая; Фестиваль "Зомби против вампиров" – с 26 мая по 2 июня;

– с 26 мая по 2 июня; Июньский Фестиваль новинок Steam 2025 года с июня – с 9 по 16 июня;

– с 9 по 16 июня; Фестиваль рыбалки – с 16 по 23 июня;

– с 16 по 23 июня; Фестиваль автоматизации – с 14 по 21 июля;

– с 14 по 21 июля; Фестиваль гонок – с 28 июля по 4 августа;

– с 28 июля по 4 августа; Фестиваль 4Х-игр – с 11 по 18 августа;

– с 11 по 18 августа; Фестиваль стрелялок от третьего лица – с 25 августа по 1 сентября;

– с 25 августа по 1 сентября; Фестиваль политических симуляторов – с 8 по 15 сентября;

– с 8 по 15 сентября; Октябрьский Фестиваль новинок Steam 2025 года – с 13 по 20 октября;

– с 13 по 20 октября; Фестиваль "Страшно в Steam 4" – с 27 октября по 3 ноября;

– с 27 октября по 3 ноября; Фестиваль игр про животных – с 10 по 17 ноября;

– с 10 по 17 ноября; Фестиваль спорта – с 8 по 15 декабря;

Поэтому, добавьте себе напоминание о старте нужных вам распродаж чтобы выгодно пополнить собственную виртуальную библиотеку Steam.