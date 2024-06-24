Хидетака Миядзаки сказал неправду о размере карты в Shadow of the Erdtree, ведь она еще больше

Большое DLC для Elden Ring вышло для всех и продолжает собирать положительные отзывы. К сожалению, за последние дни рейтинг дополнения несколько просел после того, как показывал рекордный уровень одобрения. Причиной назвали чрезмерную сложность игры. Однако это не единственный сюрприз, который преподнесли игрокам разработчики, ведь оказалось, что карта даже больше, чем было обещано. Но насколько?

Никто не против такой "лжи"

Shadow of the Erdtree действительно большое дополнение. И по своему размеру в гигабайтах, и по размеру игрового мира, и по контенту, который оно добавляет. В одном из интервью, которое происходило еще до релиза DLC, глава компании FromSoftware Хидетака Миядзаки заявил, что действие нового сюжета будет происходить на территории, "сопоставимой" с территорией Лимгрейва, одной из областей в оригинальной игре, которая появляется в самом начале. После того как игроки обновили и запустили игру, они назвали эти слова ложью, но в хорошем смысле этого слова.

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Фанаты уже сравнили карты с одинаковым уровнем масштабирования. Они выбрали два Места Благодати (Sites of Grace) в Лимгрейве, которые находятся примерно на таком же расстоянии друг от друга, как и два других в The Shadow Lands из дополнения. Дорога от Руин Вейпойнта до Окрестностей Миствуда в Лимгрейве заняла 43 секунды, а от Обгоревших руин до Креста с тремя тропами на Равнине Грейвсайт – 39 секунд.

Пользователь Reddit попытался визуализировать сравнение карт с помощью анимации наложения.

Вот несколько выводов и замечаний, которые можно сделать из этой анимации:

Карта, которая была взята за основу – это карта всего мира игры, а не только области Лимгрейв. На нее накладывается карта Shadow of the Erdtree.

Можно легко заметить, что общие контуры, хоть и довольно грубо, но совпадают с океаном посередине и даже некоторыми локациями на основной карте. Это породило теорию, что скрытые земли теней когда-то были составляющей континента, но по какой-то причине, которую лор игры не раскрывает, были как бы "вырезаны" оттуда, а их место занял океан. Но, опять же, это лишь домыслы.

Учитывая, что не каждый уголок карты можно посетить (что-то занято непроходимыми областями), даже так видно, что эта новая область The Shadow Lands является большей, чем Лимгрейв, который находится внизу, под южной частью океана, и даже больше, чем сам океан в центре.

Масштаб, продемонстрированный на анимации, является достаточно точным, демонстрируя разницу в размерах.



Лимгрейв (слева) и Теневые земли (справа) / Коллаж 24 Канала / Фото FromSoftware

Таким образом можно уверенно говорить, что Миядзаки несколько уменьшил размеры карты в дополнении, ведь она оказалась не просто немного больше, чем Лимгрейв, а значительно больше.

Игроки, которые уже поиграли в DLC, говорят, что оно чувствуется полноценный Elden Ring 2, а не просто дополнение.