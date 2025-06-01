Некоторые звуки из Cyberpunk 2077 удивят вас своим происхождением – разработчики шокировали геймеров
- Звукорежиссер Себастьян Сагастуме создавал звуки для Cyberpunk 2077, используя необычные источники, такие как шум аппарата для напитков из KFC и кипение овощей.
- Эти звуки были превращены в звуки оружия в игре, демонстрируя креативный подход к созданию аудиоэффектов в видеоиграх.
Разработчик Cyberpunk 2077 поделился историей записи некоторых звуков для игры и вы никогда бы не догадались чем в ней стал шум аппарата для напитков из KFC или кипение овощного бульона.
Звукорежиссер CD Projekt Red Себастьян Сагастуме поделился историями о том, как он создавал новые звуки для Cyberpunk 2077 работая над дополнением Иллюзия Свободы, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.
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Магия звуков в Найт-Сити
Во время конференции Digital Dragons Сагастуме поделился "байками" со времен разработки DLC с украинским языком для Cyberpunk 2077.
В частности, разработчик вспомнил как в полночь пришел в KFC, "вооруженный" довольно странным заказом и карманным диктофоном.
Я хотел спросить менеджера, могу ли я купить пять порций газировки в обмен на то, чтобы они помолчали и выключили музыку на пять минут,
– рассказал специалист.
Все это было ради того чтобы записать дозатор газированных напитков, который потом стал одним из "родителей" для звуков оружия в Phantom Liberty.
Жужжание машины и лязг банок из-под газировки в конце концов превратились в звуки выстрела и перезарядки пистолета. Но это еще не все.
Легким взмахом руки звукорежиссера в звуки оружия превратились обычные овощи, варившиеся в воде.
Однажды я был дома, моя девушка как раз варила овощи. Я услышал это, и звук был вихлястым, липким. А оружие "Геркулес" стреляет кислотными пулями. Поэтому для меня выглядело идеальным добавить этот слой (звук кипения овощей, – ред.) к этому оружию,
– вспомнил Себастьян.
Вот так видеоигры могут удивлять не только игровым процессом, но и вещами вокруг него.