Некоторые звуки из Cyberpunk 2077 удивят вас своим происхождением – разработчики шокировали геймеров

Разработчик Cyberpunk 2077 поделился историей записи некоторых звуков для игры и вы никогда бы не догадались чем в ней стал шум аппарата для напитков из KFC или кипение овощного бульона.

Звукорежиссер CD Projekt Red Себастьян Сагастуме поделился историями о том, как он создавал новые звуки для Cyberpunk 2077 работая над дополнением Иллюзия Свободы, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Магия звуков в Найт-Сити

Во время конференции Digital Dragons Сагастуме поделился "байками" со времен разработки DLC с украинским языком для Cyberpunk 2077.

В частности, разработчик вспомнил как в полночь пришел в KFC, "вооруженный" довольно странным заказом и карманным диктофоном.

Я хотел спросить менеджера, могу ли я купить пять порций газировки в обмен на то, чтобы они помолчали и выключили музыку на пять минут,

– рассказал специалист.

Все это было ради того чтобы записать дозатор газированных напитков, который потом стал одним из "родителей" для звуков оружия в Phantom Liberty.

Жужжание машины и лязг банок из-под газировки в конце концов превратились в звуки выстрела и перезарядки пистолета. Но это еще не все.

Легким взмахом руки звукорежиссера в звуки оружия превратились обычные овощи, варившиеся в воде.

Однажды я был дома, моя девушка как раз варила овощи. Я услышал это, и звук был вихлястым, липким. А оружие "Геркулес" стреляет кислотными пулями. Поэтому для меня выглядело идеальным добавить этот слой (звук кипения овощей, – ред.) к этому оружию,

– вспомнил Себастьян.

Вот так видеоигры могут удивлять не только игровым процессом, но и вещами вокруг него.