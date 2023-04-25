Разработчик игры Death from Above признался, что хочет набить рожу Путину

Пожалуй, уже многие геймеры слышали об игре Death from Above от финского разработчика, рассказывающей об украинском операторе дронов. Теперь разработчик этой игры очень интересным образом выразил свое восхищение Украиной.

Именно Гендрику Лессеру принадлежит идея превратить прототип игры в игру именно об украинском операторе дронов. Мужчина является основателем Lesser Evil Publishing, помогающим с разработкой Death from Above и собирает деньги для Украины на Kickstarter.

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"Хочу набить рожу Путину и его друзьям"

Хендрик Лессер признается, что его постоянно атакуют российские тролли. Но он каждый день просыпается с мыслью, что все правильно делает.

"Я верю, что то, что я делаю, правильно. Главное здесь – успокоить себя и свою жену, потому что когда мы только начали это все делать, она сказала: "Возможно, нас убьют русские", – вспоминает разработчик.

По его мнению, это очень маловероятный сценарий, но все же такая возможность есть. Он ведь лично присоединился к российско-украинской войне на культурном фронте.

А еще я очень хочу набить рожу путину, его друзьям и всем, кто поддерживает эту войну Что я могу сделать? Я разработчик игр. Поэтому я создаю игры, которые помогают мне выразить эти эмоции и пережить их,

– заявил Хендрик Лессер.

Идея игры об Украине

Разработчик рассказал, как возникла идея создать игру именно о войне в Украине. Студия из Финляндии Rockodile Games, работала над прототипом игры о дронах, но тогда она не имела ничего общего с Death From Above.

Это была просто игра об управлении дронами, и когда я ее увидел, то сказал: "Сделаем что-нибудь для Украины". Я активно слежу за ситуацией в Украине, и я видел, что война дронов на этой войне — это нечто особенное, отличное и самобытное.

– рассказывает Лессер.

Он заверил, что уже давно имел идею о создании чего-то похожего. Ведь давно следит за событиями в Украине, а 24 февраля считает вторым вторжением России. Первое прошло еще зимой 2014 года.