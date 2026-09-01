Разработчики GTA 6 отказались от уникальной механики из-за чрезмерного реализма

Разработчики долгожданной Grand Theft Auto 6 едва не превратили криминальный боевик в симулятор домашней жизни, но вовремя опомнились и удалили лишнюю механику.

Авторы настолько увлеклись реализмом, что добавили в игру детализированный процесс покупки продуктов и наполнения холодильника, но впоследствии решили удалить эту механику, сообщает Famitsu.

Излишний реализм

При создании долгожданного блокбастера авторы захотели дать игрокам возможность полностью прочувствовать повседневную жизнь главных героев – Джейсона и Люсии.

Разработчики подробно прописали работу супермаркетов, где персонажи покупали бы продукты, приносили их домой и раскладывали в холодильник. Однако во время тестов разработчики поняли, что это слишком усложняет игровой процесс и отвлекает от основных приключений.

На определенном этапе разработки мы экспериментировали с системой, которая позволяла бы покупать продукты для наполнения холодильника,

– прокомментировал руководитель разработки и сопредседатель студии Rockstar North Роб Нельсон.

Несмотря на исключение покупок продуктов, разработчики оставили много других впечатляющих деталей. Влияние еды на организм героев никуда не делось, поэтому персонажи все равно будут менять телосложение, вес и выносливость в зависимости от своего рациона и физических упражнений.

Для этого авторы создали полноценные спортзалы с интерактивными тренировками. Если тренироваться в течение трех дней подряд, выполняя по три упражнения ежедневно, герои существенно улучшат свои показатели силы и выносливости.

Более того, энергетические напитки будут давать персонажам временное усиление выносливости, а обычная еда – восстанавливать здоровье.

Особое место в сюжете займут отношения между героями. Игроки смогут самостоятельно выбирать характер их связи – сделать их страстными любовниками или просто деловыми партнерами, но разлучить протагонистов не удастся ни при каких условиях.