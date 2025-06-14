Историю Fortnite навсегда изменил один звонок братьев Руссо
- Братья Руссо изменили вектор развития Fortnite, предложив добавить персонажа Таноса из Marvel.
- Epic Games сначала были против, но после 5-часового звонка с Руссо изменили мнение и начали сотрудничество.
- Вследствие этого, Fortnite теперь имеет много скинов и коллабораций, а Дональд Мастард позже присоединился к Руссо в AGBO.
Оказалось, что своим бешеным успехом Fortnite обязан не только разработчикам, но и известным режиссерам Энтони и Джо Руссо, которые изменили вектор развития игры всего лишь одним звонком.
Стало известно, что в Epic Games не планировали добавлять сторонних персонажей в Fortnite и так было до одного конкретного события, а точнее одного звонка, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Game Business.
Интересно В Steam бесплатно раздают What The Pak?!: забавную видеоигру для дружеских компаний
Судьбоносная беседа
Оказывается в Epic Games сначала были против идеи добавления скинов персонажей из других медиа-проектов в Fortnite, но все изменилось после одного звонка от братьев Руссо.
Джо и Энтони Руссо – голливудские режиссеры, наиболее известны работой над кино вселенной Marvel. Когда они завершили съемки фильма Мстители: Война бесконечности, то возникла идея чтобы антагонист фильма Танос вторгся и во вселенную Fortnite.
Тогдашний главный креативный директор Epic Games Дональд Мастард не был заинтересован в этой идее.
Все изменилось после того, как братьям удалось договориться о коротком телефонном звонке с Мастардом. Хотя разговор должен был длиться около 30 минут, в конце концов виртуальная встреча длилась более пяти часов.
В результате в Epic Games изменили мнение о сотрудничестве, а Танос получил шанс уничтожить мир Fortnite.
Трейлер появления Таноса – смотрите видео
Сейчас известная боевая королевская битва имеет бесчисленное количество скинов и коллабораций, а сам Мастард позже покинул Epic Games и теперь работает с Джо и Энтони Руссо в компании AGBO.