Не отличить от фото: игрок Minecraft создал мегареалистичный сосновый лес

Поклонник Minecraft похвастался в сети своей попыткой создать в игре от Mojang реалистичный сосновый лес. Что из этого получилось – узнайте в материале.

Игрок Minecraft порадовал геймеров фотографиями собственноручно созданного леса, который с некоторых ракурсов выглядит настолько реалистично, что его трудно отличить от настоящих фото.

Стоит внимания 5 лучших игр, которые вы можете забрать за копейки в летней распродаже Steam

Бор в Minecraft

Геймер под ником KB_Craft_Creations поделился на платформе Reddit шестью изображениями своего соснового леса из Minecraft.

Скриншоты показали творение энтузиаста под разными углами, включая несколько видов с высоты птичьего полета и двумя изображениями, которые показывают мелкие детали этого импровизированного биома.

Сосновый бор как биом Minecraft / Фото с Reddit

Чтобы сделать деревья более реалистичными, игрок использовал такие блоки как туф, дрипстоун и различные породы дерева.

Благодаря стараниям геймера каждое дерево имеет свою уникальную эстетику и выглядит более точным виртуальным аналогом сосен, чем их имеющиеся в игре версии.