Игры Xbox теряют эксклюзивность: Fable и Forza Horizon 6 готовят для PlayStation

Масштабная ролевая игра Fable от студии Playground Games может потерять статус консольного эксклюзива Xbox уже в день своего выхода. Согласно инсайдерским данным, Microsoft планирует синхронный релиз проекта на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 в 2026 году.

Похожая судьба ждет и гоночный симулятор Forza Horizon 6, хотя владельцам консолей от Sony придется подождать его немного дольше. Об этом главный редактор издания Video Games Chronicle Энди Робинсон рассказал в подкасте на YouTube-канале издания, рассказывает 24 Канал.

Чего ждать от релизов Fable и Forza Horizon 6 в 2026 году?

Фэнтезийный экшен Fable, разработку которого анонсировали еще в 2020 году, готовится к выходу на основных игровых платформах. Это стало возможным благодаря тому, что команда разработчиков начала работать над адаптацией игры для японской консоли заблаговременно.

Хотя инсайдеры отмечают, что планы компании могут измениться незадолго до официального события, пока источники подтверждают выход игры "день в день" на всех устройствах.

VSG о релизе Fable и Forza Horizon 6 на PlayStation 5 – смотрите видео:

По гоночной аркаде Forza Horizon 6, ситуация выглядит несколько иначе. Оба проекта планируют выпустить в 2026 году, однако релиз гонок на PlayStation 5 состоится с опозданием.

Энди Робинсон объясняет это тем, что порт для платформы Sony просто не успеют подготовить к моменту общего выхода игры на рынок.

Больше деталей об игровом процессе и особенностях обеих новинок должны обнародовать во время официальной презентации Developer_Direct 2026. Трансляция мероприятия запланирована на 22 января в 20:00 по киевскому.

Кроме демонстрации Fable и Forza Horizon 6, на событии ожидают новости о других проектах внутренних студий Xbox и возможные сюрпризы от разработчиков.