Слухи: GTA VI отложена до 2026 года, а ПК версия выйдет в 2027 году

Поклонникам культовой серии игр с открытым миром от Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, возможно, придется подождать немного дольше. Согласно сообщению GTA Base, релиз GTA VI перенесен на 2026 год, что отсрочивает ее долгожданный дебют.

Хотя официально ожидалось, что игра выйдет осенью 2025 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, источники ранее намекали на возможную задержку, информирует Games 24.

А тем временем Игроки заплатили дополнительные деньги за ранний доступ к игре, но теперь не могут ее запустить

Теперь же инсайдер под ником billsyliamgta утверждает, что Rockstar Games приняла решение перенести релиз на первую половину 2026 года. Эта информация основывается на инсайдах от разработчиков двух студий Rockstar.

В дополнение к отложенному консольному релизу, billsyliamgta отметил, что хоть Rockstar официально не подтвердила релиз игры на ПК, он, вероятно, состоится через 12-18 месяцев после запуска консоли, а это означает, что игроки на ПК могут не увидеть GTA VI до 2027 года.

Что известно о GTA VI

Действие игры будет разворачиваться в вымышленном штате, вдохновленном Флоридой, известном как Леонидас, и рассказывать о жизни двух преступников, Джейсона и Люсии.

GTA VI: смотрите трейлер

Как сообщается, задержка выхода ПК-версии связана со сложным процессом оптимизации игры для разных платформ, на что ранее намекал бывший аниматор GTA V и Red Dead Redemption Майк Йорк (Mike York).

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Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зелник (Strauss Zelnick) также прокомментировал неопределенность вокруг ПК-версии во время конференции в начале этого года, но не стал называть конкретные сроки.