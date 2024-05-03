Фанаты Fallout могут получить настоящий рюкзак Люси из сериала, однако придется раскошелиться

Успех сериала Fallout от Amazon уже запустил конвейер франшизы. Шоу не только продлили на второй сезон, но и начали немедленно выпускать мерч. Первым таким продуктом станет рюкзак Люси, главной героини истории.

Очень дорого

Как отмечает источник, это один из самых дорогих сувенирных продуктов, когда-либо выпущенных во франшизе Fallout, за которой стоит долгая 25-летняя история. Он стоит 200 фунтов стерлингов, что сейчас составляет около 9 900 гривен.

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Такая цена может заставить даже самых преданных фанатов игры и сериала отказаться от покупки. Хотя сувенирная продукция Fallout, как правило, качественная и стоящая инвестиций, в этот раз производитель явно слишком сильно увлекся. Даже недавно показанное рабочее устройство Пип-Бой — реплика из телевизионного шоу — не стоит столько.

Что же нам известно об этом рюкзаке?

Прекрасно подходит для косплееров (именно поэтому он такой дорогой).

Имеет 20-литровую емкость с карманами на молнии и отделением для ноутбука.

Аутентичный к телесериалу с культовым брендингом.

Поставляется с "толстым желтым флисовым одеялом" для "завершения образа.

Изготовлен из эластичной ткани и сертифицированной веганской кожи.

Достаточно ли этого описания, чтобы вы захотели потратить на него 200 фунтов?

Он будет выпущен 30 сентября 2024 года, так что у вас есть достаточно времени, чтобы определиться с выбором.

Напомним, после выхода сериала, популярность игр резко возросла во всем мире. Сотни тысяч игроков снова устанавливают и играют в любимые игры, которых за эти годы выпустили немало. Bethesda Game Studios на фоне популярности выпустила бесплатное обновление следующего поколения для Fallout 4, а также уже говорит о пятой части игры, которая точно не выйдет в ближайшие годы. Однако в Microsoft уже рассматривают возможность сделать это как можно скорее.