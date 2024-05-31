Тысячи российских аккаунтов в Steam заблокированы из-за обхода ограничений на игру Helldivers 2

В Steam прошла волна блокировок, направленная на борьбу с нарушениями правил, особенно в отношении пользователей, которые пытаются обойти региональные ограничения с помощью VPN и других методов. Компания Valve наказала тысячи аккаунтов из России и Беларуси.

Сколько аккаунтов было заблокировано

Огромная популярность Helldivers 2 вместе с большим количеством попыток обойти ограничения на активацию игр Sony в России и Беларуси привели к массовым блокировкам. Примерно 20 000 учетных записей Steam столкнулись с санкциями со стороны Valve.

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С февраля этого года российские и белорусские аккаунты Steam больше не могут активировать игры, разработанные Sony. Эти действия добавились к предыдущему запрету на продажу PlayStation в России, введенному в ответ на войну против Украины. Однако, похоже, это не помешало многим жителям стран-агрессоров обратиться к обходным путям приобретения игр, выданных Sony, таких как Helldivers 2.

VPN-провайдеры и сайты-посредники часто рекламируют россиянам и белорусам простые способы обойти региональные ограничения на различных платформах. Чтобы обойти действующие ограничения, российские и белорусские пользователи прибегают к подмене местонахождения, сторонних подарочных покупок в Steam и других методов, которые позволяют им играть в запрещенные игры.

Однако, к счастью, Steam сумел выявить таких игроков, которые нарушают пользовательское соглашение. В частности сообщалось о нескольких случаях блокировки аккаунтов с подарками из разных регионов, а также об аккаунтах с подозрением на активацию "глобальных" ключей, приобретенных на сайтах реселлеров.

Сейчас Steam занимает позицию доминирующего игрока на рынке онлайн-игр для ПК, и для многих является основным местом для хранения личных библиотек цифровых игр. Однако, как показывают недавние запреты аккаунтов, Valve имеет полное право в рамках действующего соглашения с пользователями Steam закрыть доступ к играм, если обнаружит подозрительную активность.