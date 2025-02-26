Steam Deck лидирует на рынке портативных консолей для ПК-игр – гаджет продается миллионами

Портативная консоль Steam Deck, выпущенная Valve три года назад, стала одним из самых влиятельных устройств в сфере гейминга, фактически создав новый сегмент рынка. Несмотря на наличие конкурентов от GPD и ASUS, Steam Deck доминирует на рынке.

По оценкам IDC, было продано около 6 миллионов портативных игровых устройств типа Steam Deck, сообщает 24 Канал. Ранее компания сама заявляла о "нескольких миллионах" проданных консолей.

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Аналитики считают, что только в 2022 году было продано 1,62 миллиона Steam Deck, а от начала продаж с 2022 года консоль продалась тиражом в более 3 миллиона устройств.

В 2023 году суммарные поставки Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go и MSI Claw составили 2,87 миллиона единиц, а в 2024 году снизились до 1,49 миллиона.

Прогноз на 2025 год год – чуть меньше, как 2 миллиона устройств. Steam Deck занимала около половины рынка в 2023 и 2024 годах. При этом компании GPD и Ayaneo не были учтены в отчете из-за сложности оценки их влияния на рынок.

Будущее рынка портативных ПК-консолей

Несмотря на нестабильные темпы роста рынка, руководитель игрового направления AMD Фрэнк Азор назвал расширение сегмента с нуля до 6 миллионов проданных устройств за три года "впечатляющим". AMD сохраняет сильные позиции в этом сегменте, а новые процессоры серии Ryzen Z2 станут основой для портативных консолей следующего поколения, которые выйдут в этом году.

При этом традиционные производители консолей, такие как Nintendo, не рассматривают Steam Deck как конкурента, поскольку Valve ориентируется на другой рынок игровых устройств. Сейчас для японской компании главной задачей является переход владельцев Nintendo Switch (а их более 150 миллионов) на новую модель Switch 2, релиз которой ожидается до конца года.

Steam Deck и подобные устройства фактически являются продолжением рынка ПК-игр, а не домашних консолей. Аналитики IDC отмечают, что рынок ПК в целом демонстрировал умеренный рост в прошлом году, тогда как сегмент игровых ПК продолжает активно развиваться. В то же время неизвестно, будет ли способствовать этому росту сам Steam Deck или решение Valve поддерживать SteamOS на сторонних устройствах.

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Steam Deck доступен лишь в ограниченном количестве стран и почти не рекламируется за пределами платформы Steam. В то же время ожидать скорого появления Steam Deck 2 не стоит. Если конкуренты стремятся как можно быстрее выпустить модели с более мощными процессорами, то Valve не спешит со следующим поколением, ожидая значительного технологического прорыва, который обеспечит устройствам высокую энергоэффективность.