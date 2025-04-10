На eBay продали, вероятно, самый дорогой Steam Deck в истории – что делает консоль особенной

На цифровой площадке eBay закончился торг за необычный лот – уникальный экземпляр игровой консоли Steam Deck от Valve, который в итоге продали за невероятную сумму.

Обычная цена на Steam Deck варьируется в пределах 350 – 450 долларов, но недавно на eBay продали редкий экземпляр консоли, который "ушел с молотка" за значительно большую сумму, сообщает 24 Канал.

Интересно Nintendo отложила старт предзаказов Switch 2 в США из-за пошлин Трампа

Прототип от Valve приобрели за тысячи долларов

Внимательный пользователь Reddit под ником Gary_the_mememachine исследовал известную торговую площадку eBay и заметил очень интересное предложение. На платформе вели торг за якобы "разработчикский прототип" консоли Steam Deck.

Представленный в объявлении экземпляр очень похож на готовый продукт, но имеет заметные отличия. В частности, его панели круглые и рельефные, вместо привычных квадратных, а кнопки другой формы к тому же две из них окрашены в синий цвет. Кроме того, на обороте гаджета есть табличка, на которой виднеется надпись "технический образец 34".

К сожалению, лот был не в лучшем состоянии, ведь даже на фото заметны потертости и царапины на корпусе.

Несмотря на это 8 апреля раритетный экземпляр наконец был продан. Владелец объявления жаждал получить за него 3 тысячи долларов, но известно, что покупателю в конце концов удалось сторговаться за 2 тысячи "вечнозеленых".

Геймеры в комментариях поста на Reddit выразили надежду, что новый владелец консоли сделает какой-то обзор на свою новую игрушку, чтобы широкая общественность могла узнать больше об этом редком устройстве.