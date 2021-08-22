Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "новый" Skyrim и эволюция видеоигр

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. Пользователи посмеялись над очередным переизданием Skyrim, а также нашли "нового" Кратоса.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю ​Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: лечение в шутерах и продавцы из GTA

10 место – Хорошая идея

Количество лайков – 4 тысячи

Автор – Natemophi

Sony: выпускает God of War 4 на PC

Моддеры через несколько минут...

9 место – Классика

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – MorsCentauri

Вы разблокировали "Двойной прыжок"

– Я наконец-то могу вернуться и добраться до этого труднодоступного сундука

Вы нашли "Очередное ненужное маленькое зелье"

8 место – А правда ведь

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Succ-MY-Scythe

Никто:

Тодд Говард каждые пять лет:

Купи Skyrim

7 место – И так всегда

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – marballz64

Битвы покемонов в аниме:

Битвы покемонов в видеоиграх:

6 место – Это случилось снова

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – Itz_shankr

Он не может продолжать оставаться безнаказанным!

5 место – Стоит попробовать

Количество лайков – 58 тысяч

Автор – Brianyeetamole

Лучше всего подходит для стрельбы:

Лучше всего подходит для перемещения:

Без комментариев:

4 место – Компания, которой 32 года, или 9 человек

Количество лайков – 61 тысяча

Автор – S_Boldt

3 место – Идеально

Количество лайков – 68 тысяч

Автор – Isai76

2 место – Историческое соглашение

Количество лайков – 78 тысяч

Автор – ChanChunSing4PM

Bethesda и Rockstar:

Продают нам одну и ту же игру в течении десяти лет

1 место – 15 лет эволюции

Количество лайков – 90 тысяч

Автор – truth_is_sad