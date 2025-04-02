Какие карты Counter-Strike 2 являются самыми популярными среди профессионалов в 2025 году

Завершился первый квартал календаря Counter-Strike 2 в 2025 году, поэтому пришло время подводить его итоги. Например, узнать, какие карты CS2 играли больше всего на протяжении всего периода на профессиональной киберспортивной сцене.

Рейтинг лучших

По состоянию на 1 апреля 2025 года первое место по популярности занимает карта Ancient. На ней было сыграно 1 145 профессиональных игр. Это неудивительно, поскольку Ancient является одной из самых сбалансированных карт в наборе. Имея коэффициент выигрыша 48,9% CT и 51,1% T, она занимает второе место по сбалансированности после Mirage, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dust2.

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Mirage, кстати, как раз и занимает второе место с 962 сыгранными картами. Следующие три карты в рейтинге расположились довольно близко друг к другу: Anubis (862), Dust2 (835) и Nuke (828). Замыкает тройку Inferno, в которую было сыграно 649 раз.

Седьмое и последнее место досталось карте Train, которая имеет лишь 354 игры. Это новая карта, которая была представлена в ноябре 2024 года, поэтому командам нужно время, что приспособиться к ней. На самом деле Train – это не совсем новая локация для Counter-Strike 2. Дело в том, что она уже была ранее в игре, а теперь вернулась с большими изменениями. Теперь действие происходит ночью и во время дождя, что добавляет сложностей.

Стоит отметить, что в этом списке не хватает карты Vertigo, на которой успели сыграть лишь шесть раз за неделю, прежде чем она была удалена из официального пула карт на турнирах и заменена картой Train.