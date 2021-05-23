Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: неизменные лидеры и оригинальные новинки

23 мая 2021 , 13:17
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Источник:

24 канал

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр изменений почти нет. Правда, появилось сразу две оригинальные новинки, которые должны понравиться всем поклонникам моды.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: "вечнозеленая" классика и новинка от VOODOO

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

  1. Hair Challenge
  2. Paper Fold
  3. Bridge Race
  4. Ludo King
  5. Bounce and collect
  6. Makeover Run
  7. Going Balls
  8. Catwalk Beauty
  9. Subway Surfers
  10. Candy Crush Saga

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр есть несколько интересных новинок, хотя в лидирующей группе почти без изменений. Продолжает возглавлять рейтинг оригинальный раннер Hair Challenge, а вот на 2 позицию запрыгнула головоломка Paper Fold. Видеоигра Bridge Race на этой неделе потеряла одну позицию, но пока удерживается в тройке.

Популярная в Индии игра Ludo King продолжает очень уверенно "сидеть" на 4 ступеньке, а Bounce and collect замыкает пятерку лучших уже несколько недель подряд. Во второй половине топа находится платформер Going Balls и две "вечнозеленые" классики: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Garena Free Fire (11 место) и Muscle Rush (12 место). Впервые в рейтинг попали:

Makeover Run – видеоигра, которая сразу запрыгнула на 6 позицию этого топа. Наверное, уже понятно, что по жанру это классический представитель раннеров, но с интересной концепцией. Дело в том, что во время забегов нужно собирать не только классическую игровую валюту (бриллианты), но и одежду, обувь и различные украшения. То есть результат прохождения определенного уровня зависит еще и от финального вида главной героини. Также нужно собирать различные бонусы и избегать коварных препятствий.

Геймплей в видеоигре Makeover Run – видео

 

Catwalk Beauty – видеоигра, которая должна понравиться всем поклонникам моды и красоты. Геймплейно все очень просто: на старте раунда геймеры получают тему, от которой должны отталкиваться в вопросе выбора образа для главной героини. Далее происходит своеобразный забег, в котором нужно выбирать определенную одежду, прическу или обувь. В финале критики оценивают соответствие образа, и выставляют оценки. Разработчики отметили, что в видеоигре немалое количество нарядов и 100 уникальных уровней.

Геймплей в видеоигре Catwalk Beauty​ – видео

 

Автор: Олег Шагалієв