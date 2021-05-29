Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: новый лидер и очень успешная новинка

29 мая 2021 , 19:22
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Источник:

24 канал

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр сменился лидер. А также появился один очень интересный раннер, который сразу запрыгнул почти на вершину топа.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные мобильные игры за последнюю неделю: неизменные лидеры и оригинальные новинки

Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю выглядит следующим образом:

  1. Bridge Race
  2. Body Race
  3. Hair Challenge
  4. Catwalk Beauty
  5. Paper Fold
  6. Makeover Run
  7. Ludo King
  8. Garena Free Fire
  9. Subway Surfers
  10. Candy Crush Saga

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр есть сразу несколько интересных перестановок. Стоит начать с того, что лидерство себе вернула видеоигра о скоростном строительстве мостов Bridge Race, а вот раннер Hair Challenge опустился сразу на 3 строчку. Продолжает свой подъем мобильная игра Catwalk Beauty, которая на этой неделе уже остановилась на 4 месте.

Сразу на 5 строчку опустилась головоломка Paper Fold, которая до этого стабильно находилась в тройке. В середине топа продолжают удерживаться: раннер Makeover Run и "настольная" игра Ludo King. Снова вернулась в рейтинг королевская битва Garena Free Fire, но лишь на 8 место. А во второй половине топа находятся две "вечнозеленые" классики: раннер Subway Surfers и головоломка Candy Crush Saga.

На этот раз топ самых популярных мобильных игр покинули: Bounce and collect (11 место) и Going Balls (18 место). Впервые в рейтинг попала:

Body Race – видеоигра, которая сенсационно запрыгнула сразу на 2 место этого топа. По жанру это классический представитель "семейства" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Во время забегов нужно собирать не классическую игровую валюту, а разнообразную здоровую пищу или снаряжения для фитнеса. Правда, все не так просто, потому что в игре еще есть вредная пища, которую также нужно собирать.

Дело в том, что геймерам надо попадать в указанный вес, чтобы получать различные награды. То есть собирать нужно одновременно бургеры и помидоры, чтобы сохранять хрупкий баланс. В целом в видеоигре очень простое управление, а также немалое количество уникальных уровней.

Геймплей в видеоигре Body Race – видео

 

Автор: Олег Шагалієв