Игрок Minecraft создал в игре функциональный "Сапер": удивительное видео

Креативный поклонник песочницы Minecraft поразил сеть, построив в ней настоящее инженерное чудо – полностью функциональную версию культовой видеоигры "Сапер".

Портфолио видеоигр в которые можно играть непосредственно в Minecraft постоянно растет, ведь после DOOM и Tetris, в проекте Mojang воссоздали одну из известнейших головоломок в истории.

Интересно Гемблинг в цифрах и трендах: как прошел 2023 год для индустрии

Пользователь Reddit под ником mattbatwings2 поделился своим невероятным достижением на платформе.

Энтузиаст построил в Minecraft полностью функциональную версию известной видеоигры "Сапер".

– одна из самых известных игр в истории, впервые выпущенная в 1990 году как часть Windows Entertainment Pack. Затем "Сапер" неизменно являлся частью операционной системы Microsoft вплоть до Windows 8, когда игра была удалена из системы по умолчанию, но при этом бесплатно опубликована в Microsoft Store.

Сапер в Minecraft – смотреть видео / Reddit

Интересно, что для реализации своей затеи mattbatwings2 использовал "ванильную" версию игры и присутствующие в ней блоки и редстоун.

Правда, чтобы его "Сапер" мог каждый раз использовать уникальное расположение мин, энтузиаст создал скрипт на языке Python, связавший игру с сайтом с онлайн версией головоломки.