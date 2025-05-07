В трейлере GTA 6 заметили намек на секретную, еще не анонсированную локацию

Внимательные поклонники Grand Theft Auto 6 заметили в новом трейлере деталь, которая может указывать на наличие в игре секретной локации, как это было в предыдущей части серии и RDR 2.

Хотя Rockstar показали просто множество материалов по GTA 6, фанаты конспирологических теорий все равно не удержались от того, чтобы придумать что-то новое, информирует 24 Канал.

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Секретная локация или безумная теория?

Внимательные зрители трейлера заметили, что ролик содержит автомобили с уникальным номерным знаком штата под названием "Глориана".

Как и в случае с Леонидой, символизирующей Флориду, этот штат, вероятно, является версией реального региона и многие считают, что это виртуальная Джорджия.

Кроме того, в одном из моментов видео главная героиня игры Люсия, сидит на мотоцикле с номерным знаком Глорианы. Учитывая это у фанатов проекта появилась безумная теория.

Будет ли Глориана местом, которое игроки смогут посетить? Пока что никаких признаков этого нет, но вместе с тем немало поклонников творчества Rockstar предполагают, что какой-то городок этого вымышленного штата может стать "секретной" локацией игры.

Предполагают, что это может быть отдельный замкнутый уровень как это было с заснеженным Северным Янктоном в GTA 5 и Гуармой в Red Dead Redemption 2.

Оправдаются ли эти ожидания мы узнаем только после релиза GTA 6.