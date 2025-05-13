Сериал по Fallout уже продлен на третий сезон, задолго до выхода второго: смотрите тизер

Сериал "Fallout" официально продлен на третий сезон еще до выхода второго. Amazon также представил первый тизер с Нью-Вегасом, который станет ключевым элементом новых серий.

Что известно

На днях актер Аарон Мотен, исполняющий главную роль, заявил, что проект может длиться пять или даже шесть сезонов. Его слова базировались на общении с шоураннерами. И уже через несколько часов после этого Amazon подтвердил: третий сезон таки будет, а второй появится в декабре этого года на Prime Video, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Вернон Сандерс, который возглавляет телевизионное направление Amazon MGM Studios, прокомментировал решение компании. Он говорит, что создатели прекрасно адаптировали культовую игровую франшизу, а потому она должна продолжаться дальше.

Вместе с нашими удивительными партнерами из Bethesda Games и Bethesda Softworks мы рады объявить о третьем сезоне Fallout, задолго до долгожданного дебюта второго сезона,

– сказал он.

Решение подтвердили исполнительные продюсеры телесериала Fallout Джонатан Нолан и Лиза Джой, а также шоураннеры Дженева Робертсон-Дворет и Грэм Вагнер.

Объявление о третьем сезоне прозвучало во время мероприятия Amazon Prime Video в театре Beacon Theater в Нью-Йорке. Именно тогда компания представила тизер второго сезона – и это первый официальный взгляд на Нью-Вегас в рамках телешоу.

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Напомним, события сериала разворачиваются примерно через 15 лет после истории из игры Fallout: New Vegas. По словам шоураннеров, зрители увидят Нью-Вегас в измененном виде, но упоминаний любимой фанатами игры точно хватит. И хотя до декабря еще далеко, ожидание второго сезона уже вызвало новую волну интереса к франшизе.