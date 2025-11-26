Ubisoft официально анонсировала сериал Far Cry от создателей "Фарго" – есть ли у него шанс на успех

Французская компания Ubisoft окончательно подтвердила работу над телевизионной адаптацией серии шутеров Far Cry. Проектом занимается американский кабельный канал FX, который планирует создать антологию, где каждый сезон будет раскрывать новые истории и локации.

К производству привлекли звездных шоураннеров, известных по сериалам "Фарго" и "В Филадельфии всегда солнечно", обещая зрителям дерзкую и психологически сложную историю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ubisoft.

Чего ждать от шоу?

После августовского фальстарта, когда анонс случайно появился в сети и был быстро удален, Ubisoft и канал FX официально представили совместный проект.

Сериал сохранит структуру первоисточника и будет выполнен в формате антологии: это означает, что зрители увидят разных героев в разных сетингах в каждом новом сезоне, подобно тому, как меняются части самой видеоигры.

Ключевой особенностью будущего шоу станет сочетание фирменного психологизма игровой серии, который исследует самые темные и абсурдные стороны человеческой натуры, с бесстрашным стилем повествования, присущего каналу FX.

Команду создателей возглавили настоящие тяжеловесы телеиндустрии. Шоураннером выступит Ной Гоули, создатель успешного сериала "Фарго". Его партнером стал Роб Макелхенни, соавтор ситкома "В Филадельфии всегда солнечно", который также появится на экране как один из актеров.

В совместном пресс-релизе дуэт назвал это сотрудничество осуществлением мечты и шансом реализовать свой амбициозный и дерзкий подход к созданию историй, сообщает Variety.

Президент FX Entertainment Ник Гред выразил уверенность, что тандем Хоули и Макелхенни создаст оригинальный и "дико интересный" рассказ, поблагодарив Ubisoft за доверие к работе с таким ценным интеллектуальным активом.

Имеет ли сериал шанс на успех?

Привлечение к проекту таких тяжеловесов индустрии, как Ной Гоули и Роб Макелгенни, автоматически повышает кредит доверия к будущему сериалу.

Хоули уже доказал свое мастерство в работе со сложным материалом, превратив культовый фильм братьев Коэнов "Фарго" в самобытный и успешный сериал-антологию. Его умение строить напряженные сюжеты с элементами черного юмора идеально резонирует с атмосферой Far Cry, где безумие и жестокость часто идут бок о бок.

Такой творческий тандем дает надежду, что экранизация не станет очередным проходным проектом "по мотивам", а получит собственный уникальный голос.

Кроме того, сама франшиза Far Cry имеет огромную базу преданных поклонников, которые годами исследовали открытые миры игры и противостояли харизматичным злодеям вроде Вааса Монтенегро или Иосифа Сида. Армия фанатов гарантирует шоу высокие рейтинги на старте, ведь игнорировать событие такого масштаба сообщество точно не станет.

Впрочем, именно фанаты будут и самыми строгими критиками: успех сериала будет зависеть от того, удастся ли авторам не только сохранить узнаваемые элементы вселенной, но и предложить качественную историю, которая удержит зрителя у экранов дальше пилотного эпизода.

Когда сериал выйдет на экраны и где его смотреть?

На данный момент дата премьеры не разглашается. Известно, что трансляция сериала будет происходить на стриминговых платформах Hulu для зрителей в США и Disney+ для международной аудитории.

Сериально-игровая лихорадка

В последнее время вам приходилось слышать о многих анонсах сериалов по игровым франшизам. До поры до времени это не было популярным, поскольку фильмы или сериалы по играм не всегда приносили создателям желаемые прибыли, а чаще проваливались. Но все изменил выход сериала Fallout на Amazon, который стал невероятно успешным.

Кроме того, такие аниме, как Cyberpunk Edgerunners (которое получит второй сезон) и Arcane тоже, вероятно, повлияли на то, что многие студии задумались над сериальными продолжениями своих франшиз.

О кино тоже не забывают, как вот Гидео Коджима, который планирует экранизировать собственную успешную игру Death Stranding и уже даже выбрал режиссера. А еще в работе находится аниме с новой историей в мире игры.

Среди других экранизаций, о которых стало известно в последнее время, можно назвать такие: