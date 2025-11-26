Ubisoft офіційно анонсувала серіал Far Cry від творців "Фарго" – чи має він шанс на успіх

Французька компанія Ubisoft остаточно підтвердила роботу над телевізійною адаптацією серії шутерів Far Cry. Проєктом займається американський кабельний канал FX, який планує створити антологію, де кожен сезон розкриватиме нові історії та локації.

До виробництва залучили зіркових шоураннерів, відомих за серіалами "Фарго" та "У Філадельфії завжди сонячно", обіцяючи глядачам зухвалу та психологічно складну історію, розповідає 24 Канал з посиланням на Ubisoft.

Чого чекати від шоу?

Після серпневого фальстарту, коли анонс випадково з'явився в мережі та був швидко видалений, Ubisoft та канал FX офіційно представили спільний проєкт.

Серіал збереже структуру першоджерела і буде виконаний у форматі антології: це означає, що глядачі побачать різних героїв у різних сетингах у кожному новому сезоні, подібно до того, як змінюються частини самої відеогри.

Ключовою особливістю майбутнього шоу стане поєднання фірмового психологізму ігрової серії, який досліджує найтемніші та найабсурдніші сторони людської натури, з безстрашним стилем оповідання, притаманного каналу FX.

Команду творців очолили справжні важковаговики телеіндустрії. Шоураннером виступить Ной Гоулі, творець успішного серіалу "Фарго". Його партнером став Роб Макелгенні, співавтор ситкому "У Філадельфії завжди сонячно", який також з'явиться на екрані як один з акторів.

У спільному пресрелізі дует назвав цю співпрацю здійсненням мрії та шансом реалізувати свій амбітний та зухвалий підхід до створення історій, повідомляє Variety.

Президент FX Entertainment Нік Гред висловив впевненість, що тандем Хоулі та Макелхенні створить оригінальну та "дико цікаву" розповідь, подякувавши Ubisoft за довіру до роботи з таким цінним інтелектуальним активом.

Чи має серіал шанс на успіх?

Залучення до проєкту таких важковаговиків індустрії, як Ной Гоулі та Роб Макелгенні, автоматично підвищує кредит довіри до майбутнього серіалу.

Гоулі вже довів свою майстерність у роботі зі складним матеріалом, перетворивши культовий фільм братів Коенів "Фарго" на самобутній і успішний серіал-антологію. Його вміння будувати напружені сюжети з елементами чорного гумору ідеально резонує з атмосферою Far Cry, де божевілля та жорстокість часто йдуть пліч-о-пліч.

Такий творчий тандем дає надію, що екранізація не стане черговим прохідним проєктом "за мотивами", а отримає власний унікальний голос.

Крім того, сама франшиза Far Cry має величезну базу відданих шанувальників, які роками досліджували відкриті світи гри та протистояли харизматичним лиходіям на кшталт Вааса Монтенегро чи Йосипа Сіда. Армія фанатів гарантує шоу високі рейтинги на старті, адже ігнорувати подію такого масштабу спільнота точно не стане.

Втім, саме фанати будуть і найсуворішими критиками: успіх серіалу залежатиме від того, чи вдасться авторам не лише зберегти впізнавані елементи всесвіту, але й запропонувати якісну історію, яка втримає глядача біля екранів далі пілотного епізоду.

Коли серіал вийде на екрани і де його дивитися?

Наразі дата прем'єри не розголошується. Відомо, що трансляція серіалу відбуватиметься на стримінгових платформах Hulu для глядачів у США та Disney+ для міжнародної аудиторії.

Серіально-ігрова лихоманка

Останнім часом вам доводилося чути про чимало анонсів серіалів за ігровими франшизами. До певного часу це не було популярним, оскільки фільми чи серіали за іграми не завжди приносили творцям бажані прибутки, а частіше провалювалися. Та все змінив вихід серіалу Fallout на Amazon, який став неймовірно успішним.

Крім того, такі аніме, як Cyberpunk Edgerunners (яке отримає другий сезон) та Arcane теж, ймовірно, вплинули на те, що чимало студій задумалися над серіальними продовженнями своїх франшиз.

Про кіно теж не забувають, як от Гідео Коджима, який планує екранізувати власну успішну гру Death Stranding і вже навіть обрав режисера. А ще в роботі перебуває аніме з новою історією у світі гри.

