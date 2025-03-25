Локации будущей Silent Hill f нашли в реальной жизни – они пугают не хуже виртуальных

Фанаты виртуальных развлечений узнали в трейлере Silent Hill f собственный городок и показали реальные фотографии локаций, которые ужасают не меньше, чем будущий хоррор от Konami и NeoBards.

Анонс Silent Hill f наделал немало шума в индустрии и заставил поклонников хорроров с нетерпением ожидать выхода игры, которая, впрочем еще не имеет даты релиза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Интересно Silent Hill f получила новый трейлер и детали сюжета, которые удивили фанатов серии

Реальность страшнее любой выдумки

Несмотря на это, известно что события проекта перенесут игрока в 1960-е годы в сельское поселение под названием Эбисугаока.

Дебютный трехминутный трейлер позволяет ближе осмотреть его локации с депрессивными пейзажами, окутанными фирменным туманом.

Дебютный трейлер: смотрите видео

Как оказалось, вымышленный поселок Эбисугаока был вдохновлен Канаямой – настоящим японским городом, находящимся в префектуре Гифу.

После популярности трейлера, многие жители этих мест начали делиться в соцсетях собственными фотографиями местности и оказалось, что реальность настолько же жуткая, как виртуальный аналог.

Подобное удалось GSC Game World, работу которых в STALKER 2 сравнили с реальными фото и результат удивил вниманием к деталям.

Так же здесь, хотя Канаяма вряд ли скрывает каких-то монстров или другие подобные опасности, фотографии пользователей X действительно создают атмосферу, близкую к играм серии.

В частности, чем дольше смотришь на некоторые из снимков, тем больше замечаешь странных деталей, вроде отпечатков рук на стеклянных дверях магазинов и тому подобное.

В общем, понятно почему разработчики из NeoBards выбрали в качестве источника вдохновения именно этот городок.