Безумная фанатская теория раскрывает главный сюжетный поворот GTA 6
- Фанаты выдвинули теорию, что персонаж Джейсон Дюваль в GTA 6 может быть полицейским под прикрытием.
- Детали во втором трейлере намекают на возможную измену или подпольную работу Джейсона в игре.
Фанаты Rockstar выдвинули невероятную теорию о Grand Theft Auto 6, которая может раскрыть главную сюжетную неожиданность долгожданного проекта.
Второй трейлер GTA 6 породил огромную волну конспирологических теорий, одна из которых может раскрыть главный сюжетный поворот игры, информирует 24 Канал.
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История об измене
Фанаты Grand Theft Auto привыкли быть врагами виртуальной полиции, ведь большинство игр серии посвящены разнообразным преступлениям. Однако во втором трейлере GTA 6 было замечено сразу несколько деталей, которые указывают, что один из героев будущей игры – Джейсон Дюваль может быть "легавым".
В частности, в видео есть кадры на которых протагонист одет в тактическое снаряжение, а также целая сцена где полицейские разговаривают между собой, а кто-то весьма похожий на Джейсона находится с ними в комнате без наручников.
Кроме того, в начале трейлера администратор тюрьмы, где содержится Люсия, спрашивает героя не видела ли она его раньше, что может быть намеком не на предыдущее посещение девушки, а на его профессиональную деятельность.
В другом сегменте ролика загадочный персонаж и вовсе напрямую спрашивает Джейсона не "федерал" (агент ФБР, – 24 Канал) ли тот.
Второй трейлер игры – освежите в памяти видео
Если все эти предположения окажутся не пустой болтовней, то вполне вероятно, что роман Дюваля с Люсией это своего рода "работа под прикрытием", чтобы расследовать какое-то дело или, возможно, добраться до сообщников или руководителей бывшей заключенной.
Хотя некоторые также предполагают, что на самом деле сами копы Вайс-Сити могут оказаться "продажными", а сотрудничество с ними Джейсона как раз будет иметь преступный характер.
Так или иначе, убедиться в любой из этих точек зрения мы сможем только после релиза GTA 6 или появления дополнительной информации от Rockstar.