Sony рассказала, будут ли обновления игр для PS5 Pro платными или нет

Компания Sony сообщила, что PlayStation 5 Pro будет иметь библиотеку до 50 игр на старте с пометкой PS5 Pro Enhanced. Это означает, что эти конкретные игры улучшены для максимального качества на новой версии консоли. Однако пользователи начали дискутировать о возможной дополнительной стоимости таких игр и в Sony дали однозначный ответ.

Компания заверила геймеров, что обновления для будущей PS5 Pro будут бесплатными, несмотря на высокую цену консоли.

Смотрите также Вот перечень игр, оптимизированных для PlayStation 5 Pro, которая выйдет на рынок в ноябре

PS5 Pro, официально анонсирована недавно, может похвастаться значительным улучшением производительности по сравнению со стандартной PS5, но Sony обещает, что пользователям не нужно будет платить за улучшение в играх.

PS5 Pro, продажа которой запланирована на 7 ноября по цене 800 евро , предлагает на 45% большую скорость рендеринга по сравнению с PS5, что обеспечивает более стабильную частоту кадров и более высокое разрешение.

по цене , предлагает на 45% большую скорость рендеринга по сравнению с PS5, что обеспечивает более стабильную частоту кадров и более высокое разрешение. Консоль также имеет функцию Game Boost, которая автоматически повышает производительность для 8500 игр, совместимых с PS4.

Однако, чтобы полностью использовать возможности PS5 Pro, разработчикам нужно будет выпустить специальные патчи. Эти улучшенные игры будут иметь пометку PS5 Pro Enhanced.

Sony подтвердила, что, в отличие от предыдущих обновлений игр для PS4 до PS5, эти обновления для PS5 Pro будут бесплатными.

А тем временем PlayStation больше не будет предоставлять украинцам бесплатную подписку PS Plus

После выхода PS5 Pro от 40 до 50 игр будут иметь статус PS5 Pro Enhanced. Sony уже представила 13 из этих игр, среди которых Assassin's Creed Shadows, Dragon's Dogma 2, Hogwarts Legacy и Marvel's Spider-Man 2.

PS5 Pro будет продаваться без дисковода, который необходимо приобрести отдельно за 80 долларов.