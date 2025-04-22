Размер файла The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake намекает, что это будет самая большая игра серии

Новая утечка касательно The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake раскрыла размер файла игры. Судя по всему, это будет не только техническое обновление, но и самый большой проект в истории серии. Рассказываем, что известно о гигантских масштабах ремастера и почему это важно.

Чего ждать

По словам известного инсайдера XOXLEAK, который опубликовал информацию в своем аккаунте на X, размер файла игры в Steam будет составлять впечатляющие 120,94 гигабайта. Этот показатель превышает размер оригинального Oblivion почти в 30 раз – базовая версия игры в 2006 году весила всего 4,6 гигабайта, а Definitive Edition со всеми DLC – лишь немного больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Последние данные говорят, что мы получим не просто ремастер, а полный ремейк игры на новом движке. Он существенно опережает даже Skyrim Anniversary Edition: её размер на Steam – 12 гигабайт, а на PlayStation 5 – 31 гигабайт. Для сравнения, размер Oblivion Remastered – это более 2000% прироста относительно предыдущих релизов. Elder Scrolls Online, конечно, тоже занимает много места, однако как MMO она не считается в этом контексте релевантной – особенно учитывая необходимость отдельного приобретения дополнений.

Причины такого увеличения объема логичны:

Во-первых, есть свидетельства, что Oblivion Remastered будет работать на движке Unreal Engine 5, что традиционно сопровождается значительными требованиями к памяти.

Во-вторых, в игре будет не только полный набор DLC, но и очевидные графические и геймплейные улучшения: в частности, переработанная система выносливости, новая механика блокировки, напоминающая современные экшн-игры, и более удобное управление.

Ранее в сети уже появлялись утечки скриншотов, подробности о релизе и другие детали, но только вчера мы получили официальное подтверждение, что игра существует. Студия сообщила, что 22 апреля проведет презентацию, на которой раскроет все детали будущей игры.