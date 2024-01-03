В 2023 году в Steam вышло рекордное количество видеоигр – число впечатляет

2023 год стал рекордным для Steam, поскольку за последние 12 месяцев на платформе от Valve было выпущено больше видеоигр, чем за любой предыдущий год.

Steam остается гегемоном в сфере продаж цифровых версий видеоигр, ведь на платформе представлено просто бесчисленное количество проектов, которое с каждым годом становится только больше.

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Как свидетельствует информация портала SteamDB, в 2023 году в Steam было выпущено рекордные 14 531 игр, что почти на 2 тысячи проектов больше, чем в 2022 году.

Если же произвести незамысловатые математические действия, то можно выяснить, что

Этот результат показал продолжение довольно долгой тенденции.

Дело в том, что 2010 и 2019 были единственными в истории Steam, когда общее количество релизов не возросло по сравнению с предыдущим годом.

К тому же количество игр, появившихся в магазине в 2023, больше, чем количество игр, выпущенных в Steam за все первое десятилетие его существования.

Так что современные геймеры, наверное, просто не имеют права жаловаться, что им "не во что поиграть".