Скоро может состояться анонс долгожданной игры от Rockstar Games, – утверждают инсайдеры

Хотя большинство геймеров мечтают, что компания Rockstar наконец-то анонсирует GTA 6, свежая информация указывает на то, что сначала одна из других известных франшиз студии неожиданно получит продолжение.

Поклонники франшизы GTA уже почти 10 лет ждут анонса Grand Theft Auto 6, но есть те, кто желал продолжения одной весьма интересной игры на целых 6 лет дольше – и это фанаты Bully. Неожиданно, недавно последние получили лучик надежды посредством утечки информации от известных инсайдеров индустрии.

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Окутанное легендами продолжение Bully от Rockstar Games является тем, о чем фанаты этой игры мечтали еще с середины нулевых, но из-за работы над другими проектами и грандиозного финансового успеха GTA 5 студия неоднократно отменяла и переносила работу над сиквелом.

Bully – приключенческая игра с открытым миром, выпущенная Rockstar Games в октябре 2006 года, рассказывает историю проблемного подростка Джимми Хопкинса – ярого хулигана, попавшего в школу-интернат с очень плохой репутацией в небольшом городке Булворт.

Многие уже начали терять надежду, но вот появилась информация, что Bully 2 наконец-то находится в разработке и совсем скоро игроки узнают больше подробностей. Оказалось, что анонс игры должен был состояться еще на The Game Awards 2021, по крайней мере, по информации Тома Хендерсона.

В своем твиттере, именитый инсайдер сообщил, что его источники видели проект в версии, в которую уже даже можно сыграть, непосредственно перед самой выставкой, но потом что-то пошло не так и Rockstar решили отложить премьеру. Что именно помешало разработчикам журналист пока не знает, потому что не владеет всей информацией, но пообещал держать сообщество в курсе дел.

Трейлер Bully (2006)



Кроме Хендерсона, о возможном анонсе упомянул один из авторов портала Game Informer Блэйк Хейстер. Он также в своем твиттере разместил логотип школы из игры и написал, что геймеров "скоро ожидает новая история", при этом стилизовав английское слово "to" под цифру "2".

Правда, потом журналист сделал свою учетную запись частной, тем самым скрыв сообщение.

Твит Блейка Хейстера / скриншот из Twitter

Достоверно неизвестно правдивы ли эти слухи, однако если Bully 2 действительно находится в разработке, то, похоже, что ее анонс может состояться в течение нескольких последующих месяцев, на что мы, конечно, очень надеемся.