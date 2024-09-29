Интересно, что за день до мероприятия в сети начали распространять скриншоты с будущей презентации Minecraft Live, которые продемонстрировали новый контент, сообщает Games 24. Впоследствии на мероприятии все слухи о новых объектах и персонажах подтвердились.

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Что нового появится в Minecraft

Скрипун и Бледный сад

В Minecraft дебютирует новый биом под названием Бледный сад. Этот биом имеет две разные версии: днем он несколько напоминает темный лес, но ночью превращается в опасную зону, где блуждает новый монстр, по имени Скрипун. Он имеет вид анимированного дерева и полностью иммунен к атакам игроков.

Однако, если игрок встретится с ним взглядом, Скрипун застынет на месте. Но как только игрок отводит взгляд, он возобновляет свою погоню или атаку.

Чтобы победить Скрипуна, игроки должны исследовать Бледный сад и найти сердце Скрипуна. Уничтожение этого сердца приведет к тому, что монстр рассыплется в прах.

Бледный сад и Скрипун: смотрите видео

Вместе с Бледным садом в Minecraft появится новый набор блоков, соответствующих цветовой гамме биома.

Мешки

Новый предмет, который сейчас находится в экспериментальном режиме. Мешки, вскоре будут доступны в основной версии Minecraft в рамках обновления Bundles of Bravery.

Функциональность мешков остается неизменной: игроки могут хранить до 64 предметов в одном мешке, с возможностью смешивать разные типы предметов, если их общее количество не превышает 64.

Для изготовления мешков нужны веревки и кроличьи шкурки, поэтому игрокам придется охотиться за этими материалами.



В следующем обновлении Minecraft появятся мешки / Скриншот из игры

Новый режим Hardcore Mode

Чрезвычайно популярный режим Hardcore Mode, который уже давно доступен в Minecraft Java, наконец появится и в Minecraft Bedrock. Он будет представлен в обновлении Bundles of Bravery, что позволит игрокам на всех платформах испытать свои умения на самом высоком уровне.

Новости относительно экранизации Minecraft

Во время презентации были показаны кадры со съемок экранизации Minecraft. Фанаты увидели фальшивые кубики и полноразмерные локации в игровом стиле, укомплектованные культовым оружием – кирками, мечами и арбалетами.

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Следующее большое обновление для игры называется Bundles of Bravery, но мы не знаем, когда оно выйдет. Релиз состоится в ближайшие месяцы, но не факт, что это произойдет до конца 2024 года.

Важный момент: Minecraft теперь будет получать по меньшей мере два достаточно крупных обновления в год, можно предположить, что они будут выходить каждые пол года. Обычно игра получала обновления летом, а это означает, что Bundles of Bravery может выйти примерно зимой.