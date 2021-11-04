Слив года: в сеть попали вероятные даты релиза TES VI, Avowed, Dragon Age 4 и других игр

Утечка информации, добытая майнером из платформы Nvidia GeForce Now, раскрывает возможные даты выпуска множества видеоигр. Есть ли среди них та, которую ожидаете именно вы – узнайте в материале.

Nvidia – огромная технологическая компания, известная прежде всего за создание мощного игрового оборудования, а теперь и облачного игрового сервиса GeForce Now. Именно эта платформа стала ответственной за большую утечку дат выпуска ряда будущих игр еще в сентябре. Похоже, что ситуация повторяется и на этот раз "слив" приобрел еще большие масштабы.

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Благодаря информации, полученной пользователем твиттера под ником Okami13_ из базы данных Nvidia GeForce Now, стали известны вероятные даты релизов многих долгожданных проектов.

The Elder Scrolls 6 – 2 января 2024 года.

– 2 января 2024 года. Hogwarts Legacy – 8 марта 2022 года.

– 8 марта 2022 года. Crysis 4 – 25 октября 2024 года.

– 25 октября 2024 года. Gears of War 6 – 10 ноября 2022 года.

– 10 ноября 2022 года. Mortal Kombat 12 – 3 апреля 2023 года.

– 3 апреля 2023 года. Final Fantasy 7 Remake – 1 июня 2022 года.

– 1 июня 2022 года. Avowed – 7 декабря 2022 года.

– 7 декабря 2022 года. Fable – 12 октября 2023 года.

– 12 октября 2023 года. Payday 3 – 14 марта 2023 года.

– 14 марта 2023 года. Dragon Age 4 – 14 июня 2022 года.

Наряду с огромным количеством дат выпуска тайтлов, из которых некоторые еще даже не анонсированы, нашлось также подтверждение многочисленным слухам о том, что сразу несколько игр-эксклюзивов консоли PlayStation последуют примеру God of War и появятся на ПК в будущем.

Ghost of Tsushima – 8 февраля 2022 года.

– 8 февраля 2022 года. Horizon Forbidden West – 30 сентября 2022 года.

– 30 сентября 2022 года. Ratchet & Clank – 3 октября 2022 года.

– 3 октября 2022 года. Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 17 февраля 2022 года.

– 17 февраля 2022 года. Returnal – 4 апреля 2022 года.

Добавляет остроты ситуации то, что слухи о некоторых из проектов о которых шла речь в прошлом "сливе" уже получили подтверждение. И даже в новой информации уже есть официальные даты выхода Forza Horizon 5 и Starfield. Так что и среди других дат также может оказаться немало правдивых.

Трейлер Starfield с датой релиза



Несмотря на это сам автор находки ставит под сомнение немало релизов. Особенно удивительно, по его словам, смотрится выпуск сразу двух проектов студии Bethesda Softworks с разницей в один день: TES 6 (02.01.2022) Indiana Jones (01.01.2022). Именно поэтому Okami13_ предполагает, что некоторые даты могут быть устаревшими или наоборот исключительно приблизительными, так что не следует на них особо рассчитывать.

Несмотря на это, полученные энтузиастом данные все равно достаточно интересны, а окажутся ли они правдивыми покажет только время.