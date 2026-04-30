Карта Assassin's Creed Black Flag Resynced порадовала геймеров приятным сюрпризом

В сети появился скриншот карты из долгожданного ремейка Assassin's Creed Black Flag. Геймеры рассмотрели ее под микроскопом и нашли приятный сюрприз от разработчиков.

Поклонники серии Assassin's Creed получили возможность взглянуть на карту Black Flag Resynced еще до релиза игры, сообщает 24 Канал.

Первый взгляд на карту Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Будущий проект представит геймерам обновленную версию одной из самых любимых ими частей известной серии.

Это подтверждает рейтинг оригинального проекта на портале metacritic, где критики и игроки оценили игру в 88/100 и 8.4/10 соответственно (версия для PS3).

Окунуться в новые пиратские приключения на консолях нынешнего поколения и ПК все желающие геймеры смогут уже 9 июля 2026 года.

До этого момента можно взглянуть на очередной "слив" данных из ремейка, который на этот раз раскрыл полную карту проекта и ее приятный сюрприз.

Как сообщает пользователь X @TheRealZephryss, обновленная Black Flag будет включать области, которые были дополнением к оригинальной игре.

В частности, речь идет о: Черном острове, Острове тайн и Острове жертвоприношения.

Все они были частью дополнения под названием "Illustrious Pirates", а теперь станут частью целостного проекта.

Это дает поклонникам надежду на то, что и другой контент дополнений оригинала окажется в обновленной версии Black Flag.

Что точно обновили в Black Flag Resynced?

Как сообщает Gamerant, Assassin's Creed Black Flag Resynced получила большое количество улучшений и апгрейдов по сравнению с оригиналом.

В частности:

игра была создана с нуля на одной из новейших версий движка Anvil, что позволило добавить в проект динамическую погоду и глобальное освещение с трассировкой лучей;

претерпели значительные изменения также боевая система и стелс;

открытый мир стал полностью бесшовным (без экранов загрузки);

все персонажи получили новые модели и текстуры;

к истории Эдварда было добавлено несколько новых миссий.

Поэтому после релиза игры, геймерам точно будет чем заняться в проекте Ubisoft на долгие часы. Тимпаче, что средняя продолжительность полного прохождения оригинала, по данным howlongtobeat, составляет примерно 62 часа.