Противоречивые слухи намекают на отмену игры, которую миллионы фанатов ждут уже много лет
Источник:Wccftech
В сети появилась новая информация о том, что The Sims 5, также известную как Project Rene, якобы отменена. Вместо этого команда переключает свое внимание на работу над The Sims 4, для которой продолжит создавать новые дополнения.
Lovestruck – последнее дополнение для The Sims 4 на данный момент. Оно должно выйти 25 июля, присоединяясь к целой коллекции других DLC, которые добавляют в игру новые локации, предметы, функции, задания и много другого контента.
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Что известно
Project Rene впервые был представлен на саммите "Behind the Sims" в 2022 году, хотя игра разрабатывалась еще задолго до этого. Зрителям тогда сообщили, что это будет следующая часть франшизы, которая принесет немало нововведений и увеличит гибкость настроек в разы. Аудитории понравились эти заявления, поэтому фанаты активно обсуждали, какие функции они хотели бы видеть в будущем симуляторе жизни.
Студия Maxis планировала включить функцию открытого мира, а также предоставить игрокам возможность создавать более индивидуальные предметы интерьера с кучей мельчайших настроек.
Вот некоторые детали того, как работает строительство в тестовой версии Project Rene: видео
Но теперь оказывается, что The Sims 5 могли отменить.
- Впервые эти слухи появились на Reddit в разделе r/GamingLeaksandRumors, где говорилось, что разработчики, которые работали над The Sims 5, вернулись, чтобы сосредоточиться на The Sims 4.
- Впоследствии появилось несколько скриншотов, которые свидетельствуют, что ключевые члены команды, работавшей над The Sims 5, покинули ее.
- Даже старший гейм-дизайнер также переключил свои усилия на The Sims 4, а ведущий художник персонажей вообще уволился из компании EA.
- На скриншоте их страницы в LinkedIn также видно, что The Sims 5 обозначена как отмененная.
Electronic Arts пока не делала официального заявления о том, что Project Rene отменен. Однако преданные фанаты франшизы не обрадовались даже слухам. По сравнению с другими поколениями франшизы, The Sims 4 не является любимой игрой фанатов, хотя она и имеет лучшую графику и уже очень много DLC. Но игру вряд ли можно назвать очень устаревшей, поэтому над ней могут работать еще 5-10 лет, добавляя больше нового контента.
В определенной степени компанию можно понять. Она годами работала над The Sims 4 и создала для нее столько всего, что хватит на несколько отдельных полноценных игр. С приходом новой части ей придется бросить все и начать с начала, разрабатывая не только основной костяк игры, но и дополнения для него, которые, вероятно, будут копировать DLC с The Sims 4, добавляя времена года, карьеры, обучение, домашних животных, путешествия и прочее, если все это не будет идти вместе с базовой игрой.
Пока Electronic Arts не сделает официальное заявление по The Sims 5, можно только надеяться, что эти слухи действительно только слухи.