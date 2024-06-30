Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: дети в команде и паузы в играх

Геймерский мир трудно представить без мемов, поэтому предлагаем взглянуть на 10 лучших из тех, что появились за последнюю неделю на платформе Reddit.

Уже привычно Games 24 собрал для вас лучшие мемы в области игровой индустрии, которые геймеры выложили на сабредитах gaming и gamingmemes.

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10 место – Бывало у каждого

Автор – VLZ17PDrpg

Когда ты хотел исследовать локацию, но сразу пошел куда нужно и началась кат-сцена / Фото с Reddit

9 место – Проблемы с доверием

Автор – DeepFeckinAlpha

Доверять автосейву или храниться постоянно вручную чтобы просто быть уверенным / Фото с Reddit

8 место – Как им это удается?

Автор – Roo-90

В Ubisoft для игры нужно 300 гигабайт, а Fromsoftware вместили весь контент в 73 / Фото с Reddit

7 место – Конец войны консолей

Автор – beautiful_roseee

Какая разница на чем играть, все мы геймеры / Фото с Reddit

6 место – И так всегда!

Автор – Guilty_Secretary_405

Когда в моей команде трое случайных игроков и когда они против меня / Фото с Reddit

5 место – Опишите игру максимально плохо

Автор – Global-Ear9206

Зеленый астронавт бегает зеленым хула-хупом и убивает космических горилл / Фото с Reddit

4 место – Будьте осторожны со своими желаниями

Автор – CupcakeCutieBabe

Желаю чтобы фанаты игр жили во вселенных любимых проектов / Фото с Reddit

3 место – Каждому геймеру знаком такой тиммейт

Автор – kate-spadex3

Когда у тебя в команде ребенок, а в его микрофоне слышно: как родственники ссорятся на фоне, как собака лает, как мать пылесосит, как папа кричит на ребенка / Фото с Reddit

2 место – Кое-что лучше не знать

Автор – sweetest69girl

- О, оповещения в Steam; - ТВОЙ ДРУГ ИГРАЕТ В ХЕНТАЙ-ГРУ / Фото с Reddit

1 место – Проблема с паузами

Автор – Tight_Handlein

Когда однопользовательская игра не останавливает игру, когда ты ставишь ее на паузу / Фото с Reddit