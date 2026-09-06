Бессонница оставит свой след – разработчик GTA 6 раскрыл новую суровую механику

Современные видеоигры все больше напоминают реальную жизнь, и будущая GTA 6 не станет исключением: в ней появится строгая механика, которая заставит игрока следить за отдыхом виртуальных героев.

Новая часть культовой серии от компании Rockstar Games заставит игроков следить за базовыми потребностями персонажей, среди которых одной из самых важных станет регулярный отдых, сообщает YouTube-блогер TGG.

GTA 6 превратят в The Sims?

Игрокам придется внимательно следить за тем, как главные герои проводят свое время, ведь студия решила интегрировать в игру специальное фитнес-приложение на смартфонах персонажей.

Среди прочего оно будет отслеживать сон и показывать уровень усталости Люсии и Джейсона. Если вы заставите героев не спать слишком долго, игнорируя отдых ради ночных развлечений или ограблений, игра накажет вас за это.

У уставших протагонистов не только замедлится восстановление ключевых характеристик, но и появится соответствующий болезненный вид – в частности, большие темные мешки под глазами.

Он будет показывать, хорошо ли вы отдохнули. Это окажет определенное влияние на восстановление некоторых характеристик – мы отслеживаем немало вещей, всю эту замечательную статистику,

– прокомментировал сопредседатель студии и руководитель разработки Rockstar North Роб Нельсон.

Это все в дополнение к тому, что Люсии и Джейсону придется регулярно заправляться бензином или заряжать свои автомобили, проводить время за "думскролингом" в вымышленной социальной сети и следить за питанием.

Разбор от блогера: смотрите видео

Несмотря на стремление создателей к максимальному реализму, они все же установили предел, чтобы игра не превратилась в скучную рутину.

Например, авторы отказались от идеи заставлять игроков постоянно ходить по магазинам и наполнять продуктами домашний холодильник.