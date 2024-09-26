Sony пытается оправдать высокую цену на PlayStation 5 Pro и сгладить негативную реакцию

Анонс Sony PlayStation 5 Pro вызвал неоднозначную реакцию в игровом сообществе, многие выражают беспокойство из-за высокой цены консоли – 800 евро. Геймеры утверждают, что PS5 Pro предлагает лишь незначительные графические улучшения по сравнению с базовой моделью, что заставляет некоторых ставить под сомнение ее ценность.

Дополнительное разочарование игроков вызывает тот факт, что в консоль не входит дисковод для гибких дисков или подставка для вертикальной установки, которые нужно покупать отдельно, что еще больше увеличивает общую стоимость.

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Несмотря на то, что Sony существенно обновила аппаратное обеспечение PS5 Pro – в частности, графический процессор и поддержку собственной технологии масштабирования изображений – компания пыталась эффективно продемонстрировать эти улучшения.

Ключевой проблемой стал выбор Sony в пользу старых игр во время анонса, что не позволило четко продемонстрировать графические достижения консоли. К этому добавилось сжатие видео на таких платформах, как YouTube, что сделало визуальные улучшения еще менее заметными.

В интервью игровому изданию IGN главный продукт-менеджер PlayStation Тоши Аоки (Toshi Aoki) ответил на эти беспокойства. Он признал, что передать графические улучшения PS5 Pro через видеопрезентации было сложно, особенно для пользователей, которые смотрят на маленьких экранах. Аоки отметил, что настоящие преимущества консоли лучше всего можно оценить во время личной игры, которая подчеркнет ее интерактивные возможности.

Аоки также защитил высокую стоимость PS5 Pro, объяснив, что консоль предлагает больше, чем просто технологическое обновление.

"Технологии, о которых я упомянул, призваны обеспечить новый опыт для игроков", – сказал Аоки, ссылаясь на твердотельный накопитель на 2 ТБ, поддержку Wi-Fi 7 и другие инновации, связанные с игровым процессом.

Он утверждает, что PS5 Pro предоставляет комплексный пакет, ориентированный на "наиболее вовлеченных игроков".

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Относительно решения продавать PS5 Pro без встроенного дисковода для гибких дисков, Аоки сказал, что это было сделано для того, чтобы предложить игрокам большую гибкость, поскольку не все пользуются дисками, даже если они есть у многих.