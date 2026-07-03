Геймеры против исключительно цифрового будущего: петиция к Sony набирает обороты

Геймеры со всего мира собирают подписи под петицией, призывающей Sony отменить свое "абсурдное" решение об отказе от физических носителей с видеоиграми.

Эпоха физических носителей в мире видеоигр подходит к концу, и это вызвало настоящую бурю среди поклонников консолей, сообщает 24 Канал.

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Почему Sony отказывается от дисков?

Компания Sony официально объявила о намерении прекратить производство физических дисков для новых игр PlayStation с января 2028 года.

Это решение касается как собственных проектов компании, так и игр от сторонних разработчиков.

Как сообщает издание Game File, такой шаг стал ответом на глобальные потребительские тенденции: сегодня почти четыре из пяти игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 пользователи покупают именно в цифровом формате.

Отраслевые аналитики отмечают, что отказ от физических носителей позволит Sony существенно сэкономить на логистике и производстве, что составляет около 1 доллара в розничной цене каждой копии.

Кроме того, это минимизирует риски утечки игр до официального релиза и фактически уничтожит рынок подержанных дисков, заставляя игроков покупать только новые цифровые лицензии.

Реакция сообщества и петиция

Геймеры не заставили себя долго ждать с ответом на такую "цифровую диктатуру".

Джейд Пирс зарегистрировала петицию на платформе Change.org, которая уже собрала более 33 200 проверенных подписей.

В соцсетях геймеры напомнили Sony об их собственной рекламной кампании 2013 года, когда компания высмеяла ограничения Xbox, продемонстрировав, как легко игроки могут передавать диски друг другу.

Та самая реклама: смотрите видео

Remember when Xbox got absolutely torn to shreds for trying to turn physical discs for the Xbox One into digital licenses...and then Sony put this video out to show everyone they woud never do such a thing. pic.twitter.com/Y9YKwloLDX – MBG (@xMBGx) July 1, 2026

Пользователи обеспокоены тем, что без физических копий они теряют реальный контроль над купленным продуктом, поскольку цифровые магазины не вечны.

Ситуацию усугубляет новость о закрытии онлайн-магазинов для PlayStation 3 и PS Vita летом 2027 года.

Хотя Sony обещает, что уже купленные игры будут доступны для загрузки в "ближайшем будущем", этот шаг лишь усиливает опасения геймеров по поводу того, что цифровые библиотеки могут исчезнуть в любой момент.