Создатель Fallout объяснил, почему люди "смотрят инфлюенсеров", но, кажется, обидел игроков

Тим Кейн, один из создателей культовой серии Fallout, выразил серьезное беспокойство из-за того, как современная культура инфлюенсеров и социальные сети трансформируют игровую индустрию. Его наблюдения относительно поведения аудитории и изменения подходов к разработке игр вызвали оживленную дискуссию в сети.

Почему Тиму Кейну не нравятся инфлюенсеры?

Тим Кейн, который стоял у истоков таких шедевров как Fallout и The Outer Worlds, поделился своими размышлениями относительно текущего состояния игровой индустрии в новом видео на собственном YouTube-канале. По мнению разработчика, мы перешли в эру, где геймеры все чаще отказываются от формирования собственного взгляда в пользу готовых мнений известных блогеров, пишет IGN.

Смотрите также Молодой Тодд Говард украл копию первого Fallout и так познакомился с игрой

Сейчас мы в 2020-х годах, и многие геймеры даже не обращаются к инфлюенсерам за обзорами. Они ищут инфлюенсеров, чтобы им сказали, как думать об играх. Итак, люди не формируют мнение из онлайн-видео. Им вручают мнение из онлайн-канала, который они смотрят,

– комментирует Кейн.

Разработчик замечает, что когда-то обзоры были более аналитическими и описательными, например: "В этой игре меньше боев, но больше головоломок и диалогов". Сегодня же такой анализ часто сводится к агрессивным ярлыкам: "Эта игра глупая, медленная и создана для казуалов, я думаю, вам стоит ее пропустить".

Кейн объясняет это явление дефицитом времени и огромным количеством новых релизов. Игроки просто хотят быстрого ответа, стоит ли тратить деньги, и поэтому находят кого-то, чьи предпочтения им нравятся, и со временем чужое мнение становится их собственным.

Но негатив заключается в том, что все больше и больше людей, кажется, отказываются от собственного суждения в пользу тех, кого они видят в интернете. Это звучит как "я не хочу думать об этом, ты скажи мне, что я должен об этом думать",

– добавляет Кейн.

Разработчики также страдают

Эта тенденция влияет не только на потребителей, но и на самих разработчиков. По словам Кейна, дизайнеры начали создавать игры с мыслью о том, как они будут выглядеть в коротких роликах или на стримах. Когда-то разработчики фокусировались на том, чтобы сделать игру визуально эффектной для видео – именно поэтому, например, популярными стали сложные эффекты частиц, чтобы взрывы выглядели яркими и цветными, привлекая новых игроков через экраны.

Теперь же некоторые студии буквально подстраиваются под вкусы конкретных лидеров мнений. Тим Кейн высказывает опасения, что создатели игр задают вопрос "как мне это сделать?" вместо "как я хочу это сделать?", пытаясь угодить инфлюенсерам или громкому меньшинству в комментариях, которое требует: "Тим, ты должен нас слушать".

Какое будущее нас ждет?

Беспокойство Кейна относительно будущего дискурса в 2030-х годах заключается в том, что люди могут окончательно замкнуться в "информационных пузырях", где их мыслями будет полностью управлять узкая группа лиц, пишет VGC.

Однако он предполагает, что маятник может качнуться в обратную сторону, и следующее поколение просто устанет от навешивания ярлыков и ограничений.

Полный монолог Тима Кейна: смотрите видео

Вам также будет интересно узнать: кто такой Тим Кейн и какой была его роль в разработке Fallout

Тимоти Кейн – американский разработчик видеоигр, наиболее известен как один из создателей оригинальной Fallout (1997). Он родился в 1966 году и получил образование в области компьютерных наук. Свою карьеру в игровой индустрии он начал в компании Interplay Entertainment, где и состоялась его самая важная работа.

Именно Кейн стал идейным вдохновителем и главным двигателем проекта Fallout. Он предложил концепцию игры, убедил руководство Interplay дать ей зеленый свет и взял на себя роль ведущего дизайнера и продюсера. Фактически, он собрал небольшую команду разработчиков и руководил проектом с самого начала. Кейн лично написал значительную часть кода движка игры, а также принимал активное участие в формировании ее мира, механик и общей атмосферы постапокалиптической Америки в стиле ретрофутуризма 1950-х.

Он также отстаивал использование ролевой системы SPECIAL (Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, Luck), которая стала основой геймплея Fallout и остается узнаваемой чертой серии до сегодняшнего дня. Кроме того, Кейн настаивал на нелинейности и свободе игрока – подходах, нетипичных для RPG того времени.

После выхода первой части он также работал над началом разработки Fallout 2, однако покинул Interplay до завершения проекта. Позже он основал собственную студию Troika Games вместе с коллегами Леонардом Боярским и Джейсоном Андерсоном, где они создали такие игры как Arcanum и Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

Сейчас Кейн работает в Obsidian Entertainment, где участвует в разработке ролевых игр и является одной из самых уважаемых фигур в жанре классических RPG.