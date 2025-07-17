Разработчики 007 First Light раскрыли, какое требование перед ними поставили создатели фильмов о Бонде

Один из директоров IO Interactive рассказал как создатели будущей 007 First Light сотрудничают с медиакомпанией MGM и какое главное требование они поставили перед игрой о Джеймсе Бонде.

Директор по глобальному маркетингу IO Interactive – Джонатан Лакайль пролил немного света на то, как идет разработка 007 First Light, информирует 24 Канал со ссылкой на VGC.

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Игровой Бонд не будет "машиной для убийств"?

В недавнем интервью Лакайль рассказал, что в целом сотрудничество с Metro-Goldwyn-Mayer является классным опытом и их нельзя назвать строгими надзирателями.

Однако, все же было одно требование, которое медиагиганты донесли до разработчиков игры довольно четко и это даже не то почему держат в секрете актера, который сыграл Джеймса Бонда.

Не делайте из него машину для убийства!,

– вспоминает Лакайль основной запрос киноделов.

Кроме этого, директор IOI не припомнил, чтобы MGM выдвигала какие-то требования или влезала в творческий процесс относительно будущей игры.

Правда, нельзя сказать, что киностудия принимала все идеи разработчиков. Но даже отказы были не слишком категоричными.

Это всегда было скорее так: "окей, но мы могли бы сделать это вот так",

– говорит разработчик.

По словам Лайкаля, из-за этого процесс разработки 007 First Light включал много продуктивного обсуждения и это пошло только на пользу игре.

Трейлер – смотрите видео

Релиз 007 First Light намечен на 2026 год для PS5, Xbox Series X/S и ПК.