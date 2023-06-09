Стали известны еще 6 персонажей Mortal Kombat 1 – кто это будет

Помимо дебютного показа игрового процесса Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest, разработчики из NetherRealm также подтвердили несколько персонажей, которые появятся в будущей новинке.

Анонсированная ранее Mortal Kombat 1 появилась на Summer Game Fest с первым трейлером игрового процесса, в котором к тому же было показано немало персонажей будущего проекта, сообщает 24 Канал.

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Новый трейлер дал фанатам возможность ознакомиться с разнообразными игровыми механиками Mortal Kombat 1, в частности со знаменитыми "фаталити", новой системой Kameo Fighter и другим.

Система Kameo Fighter – это по сути второй экран выбора персонажа, позволяющий игрокам комбинировать боевые маневры бойцов из одной команды.

Кроме того, некоторые персонажи являются лишь бойцами Kameo, а другие также появятся в базовом списке.

Как и ожидалось, игра сохранила все, за что ее любят, то есть она такая же жестокая и кровавая, как любая предыдущая часть франшизы.

Зрелищный трейлер: видео

Ранее стало известно, что в качестве персонажей в игре появятся актеры известного сериала и даже Арнольд Шварценеггер.

Теперь же была подтверждена подборка любимых геймерами героев серии, которые вернутся к делу в новом проекте.

В них входят бойцы основного ростера, бойцы упомянутой системы Камео или и те, кто попал в обе категории, а именно: Кенши, Джакс, Горо, Кано, Соня Блэйд и Страйкер.

, релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября 2023 года для ПК, PS5, Switch и Xbox Series X/S.