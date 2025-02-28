В Rust появятся премиум-серверы для борьбы с читерами, и игроки в восторге

Разработчики из Facepunch Studios анонсировали новую функцию для онлайн-симулятора выживания Rust - премиум-серверы. Впрочем, их концепция отличается от стандартного понимания таких серверов.

По словам директора и исполнительного продюсера Facepunch Studios Алистера Макфарлейна, премиум-серверы появятся в игре уже 6 марта, сообщает 24 Канал. Доступ к ним не потребует отдельной оплаты – достаточно иметь инвентарь Rust в Steam на сумму не менее 15 долларов.

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Цель нововведения – ограничить доступ к игре читерам. Как отмечают в Facepunch, 98% недобросовестных игроков имеют аккаунты стоимостью менее, чем 20 долларов.

Это экспериментальный способ борьбы с читерами. Он не остановит всех, но на основе наших данных и моделей поведения его эффективность должна превысить 98%,

– объяснил Макфарлейн.

Игроки поддержали новацию

Пользователи Rust встретили нововведение с энтузиазмом, а идея разработчиков вызвала положительные отзывы. Некоторые поклонники предложили расширить инициативу, подняв порог входа до 50, 100 или даже 1000 долларов, чтобы исключить переход читеров на премиум-серверы через покупку дорогих предметов.

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Полноценный релиз Rust состоялся в феврале 2018 года на ПК (Steam), а в мае 2021-го игра вышла на PS4 и Xbox One. Всего к концу 2021 года продажи игры превысили 12,5 миллиона копий.